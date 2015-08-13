В мире

Истребители ВВС США начали нанесение авиаударов по ИГ

Истребители военно-воздушных сил США, базирующиеся на турецкой базе Инджирлик, провели сегодня первую серию авиаударов по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным представителей Пентагона, истребитель F-16 вылетел с базы, поразив несколько целей в Сирии. Другие подробности в министерстве обороны не приводят.

В конце прошлой недели ВВС США перебросили 6 истребителей F-16 на базу Инджирлик в провинции Адана "для поддержки операции Inherent Resolve", в рамках которой наносятся ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике ИГ на территории Ирака и Сирии. Авиасоединение прибыло с базы Авиано в Италии. Согласно сведениям Анатолийского агентства, помимо F-16 на базе дислоцированы военно-транспортный самолет C-5 и воздушный заправщик KC-135 .

США в течение двух последних лет пыталась добиться от Турции разрешения на использование базы Инджирлик для вылетов своей боевой авиации, привлеченной к борьбе с ИГ в Ираке и Сирии. До недавнего времени на базе было размещено только несколько американских беспилотных летательных аппаратов, которые совершали разведывательные полеты.

Между тем, после крупного теракта 20 июля в турецкой провинции Шанлыурфа, совершенного ИГ, Вашингтон и Анкара смогли договориться о новых формах использования базы вооруженными силами США. Окончательные соглашения на этот счет были достигнуты в телефонном разговоре президентов двух стран 22 июля. Теперь США могут совершать с базы Инджирлик вылеты боевой беспилотной и пилотируемой авиации, снизить затраты на операции и значительно увеличить время пребывания в воздушном пространстве Сирии. Кроме того, существенно сократится время подлета к целям на территории САР.

Ранее сообщалось, что 8 американских истребителей F16 прибыли в воскресенье на авиабазу "Инджирлик" на юге Турции.

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