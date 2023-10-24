Истуканы наших дней

То, что ваяет из камня скульп­тор Есим Божеев, к подлинным артефактам глубокого прошлого имеет лишь условное отношение. Его балбалы, хоть и высечены в соответствии с традициями древних мастеров, все-таки не имеют аналогов. Скульптор не копирует исторические образцы, а создает сугубо авторские произведения, вкладывая в них философское содержание. Об этом убедительно говорит и название его персональной выставки, недавно открывшейся в Центральном государственном музее РК – «Символика древних тюрков в контексте современности».

Есим Акебаевич по образованию историк, и тайны каменных изваяний, которые мастера средневековья и более раннего периода устанавливали в качестве надгробий на усыпальницах своих почетных соплеменников, им досконально изучены. Художник утверждает, что особый изобразительный стиль кочевников позволяет не только понимать устройство и образ их жизни, но и приблизиться к пониманию мировосприятия людей, населявших некогда прос­торы современного Казахстана.

Сам скульптор говорит, что творческий интерес к древнему миру у него возник в результате раздумий о культуре и традициях прародителей казахов, а далее философские размышления воплощались в художественных работах.

– Вот, что мне показалось важным, – продолжает Есим Божеев. – Наши далекие предки были гораздо ближе к природе. Это стимулировал кочевой образ жизни: они постоянно меняли среду оби­тания и вынуждены были вписываться в новые условия. А для этого им приходилось исследовать окружающий мир, познавать законы его устройства. Таким образом мировоззрение древних кочевников постоянно обновлялось, укреп­лялись их интеллект, способность тонко улавливать закономерности мироздания. Поэтому они были ближе к каким-то высшим силам.

Балбалы скульп­тор называет иконографией древних народов. Тайные смыслы, заложенные в каменных изваяниях, дали ученым богатый материал для установления преемственности идейного наследия от предшественников к современникам. Мастер Бокеев продолжает эту линию, снабжая свои работы новым глубинным содержанием. Оно «закодировано» в знаках и символах, в формах и выразительных линиях его каменных столбов.

И конечно, главный герой работ Бокеева – человек из прошлого, куда уходит корнями история многих народов, населяющих земной шар. В этой серии созданы балбалы «Тюркский воин с саблей и кубком», «Тюркская женщина с птичкой», «Тюрк с рыбой», «Тюркская женщина с сережками и косичками», «Почетный тюрк в трехрогой тиаре», «Тюрк с тотемом волка», «Солнцеликая».

– Их философия заключается в транс­формации идей прошлого в контексте настоящего, – говорит Есим Акебаевич. – Считаю своим долгом донести мысль, что мы, ныне живущие, должны чтить природу и быть адекватны ей. Адекватность состоит в том, что, оставаясь частью природы, отражаясь в ней, человек принимает культуру современной жизни, но не спорит с законами мироздания, не нарушает их. Проще говоря, нужно беречь наш мир, заботиться об экологии, хранить память предков.