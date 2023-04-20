IT как альтернатива

Общество
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Ирина Гончарова

Обучать жанаозенцев IT-специальностям предложил Президент страны.

коллаж из архива «КП»

В последние дни сразу несколько громких эпизодов были связаны с жителями города Жанаозена. Сначала свыше ста человек приехали в Астану и настаивали на своем трудоустройстве в определенную компанию с четко обозначенной зарплатой. А в понедельник, 17 апреля, в одном из многоквартирных домов города произошел взрыв газа: четыре человека погибли, 13 пострадали и десятки людей остались без крова.

Эти события не обошел вниманием Президент страны Касым-Жомарт Токаев. На расширенном заседании Правительства Глава государства поручил оперативно провести расследование и устранить все последствия взрыва, а также обратить внимание на менталитет местного населения. Президента заботит тот факт, что практически все жители города сосредоточены на желании работать в нефтяной отрасли. Такой спрос невозможно охватить даже сегодня. А ведь рано или поздно, считает Касым-Жомарт Токаев, нефть закончится, и тогда десятки тысяч жанаозенцев останутся без средств к существованию.

В этой связи Президент предложил создать условия для того, чтобы молодежь осваивала и другие специальности, в частности, можно сделать акцент на развитии IT-отрасли.

Идею «заразить» жана­озенцев любовью к изучению информационных технологий поддержали члены Правительства и местные IT-компании. Здесь уверены: эта сфера вполне может стать альтернативой для поклонников нефтянки.

– Мы работаем в Актау и являемся участниками Astana Hub. Чтобы получить дотации и какую-то поддерж­ку своего проекта, летали в Астану, участвовали в конференции. Здесь, на периферии, никакого внимания к таким компаниям, как мы, нет. Сама идея шикарная. Хорошие специалис­ты нужны, однако на сегодня вся забота об IT-мозгах страны сосредоточена в столице. Эту систему нужно пересматривать. Я убежден, что в регионах очень много талантливых специалистов, которые попросту не знают, что их навыки нужны и важны. Поэтому им приходится искать удаленную работу вне страны. А это неправильно. Такие проекты, как Astana Hub, должны работать не только в столице, – считает руководитель компании ТОО «Upkeep» Георгий Логвинов.

Зарабатывать на разработке сайтов, приложений, новых технологических решений можно даже в разы больше, чем работая вахтовым методом. Однако как это будет реализовано на деле – пока большой вопрос.

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