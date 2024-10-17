Итальянский композитор Андреа Ванцо выступит в Астане

Фото: пресс-служба театра

Современный итальянский композитор Андреа Ванцо выступит со своим первым концертом в театре «Астана Опера». Сочинения автора и исполнителя можно будет послушать 26 октября на сцене Камерного зала имени К. Байсеитовой, сообщает Kazpravda.kz

Для Андреа Ванцо музыка всегда была способом выражать эмоции и погружаться в глубину чувств, особенно это касается музыки для кино и театра, в которой он нашел свое идеальное творческое пространство. Так, помимо концертов, он написал музыку для театральных постановок и фильмов, за что получил множество наград на международных фестивалях. Его произведения привлекают слушателей разнообразием, находя отклик в душе каждого меломана.

Для выступления перед казахстанскими любителями музыки Андреа Ванцо выбрал несколько произведений, которые ему особенно близки.

«Конечно, Soulmate будет в программе – это произведение, которое много для меня значит, потому что оно представляет глубокую связь с моей мамой. Затем я решил включить Winter Waltz и Les Madeleines, две композиции, которые вызывают, с одной стороны, связь с природой, а с другой – воспоминания. Природа – постоянный источник вдохновения для меня, и пейзаж Казахстана сразу же поразил меня своей красотой и необъятностью. Каждое произведение рассказывает историю, определенный момент моей жизни. Это своего рода сокровенное путешествие по моим воспоминаниям, любви и важным отношениям. Думаю, что музыка – это мой способ передать то, что я иначе не смог бы выразить словами, - Я всегда открыт для музыкальных и культурных обменов, особенно между очень разными культурами, и было бы интересно исследовать и, возможно, переосмыслить традиционную казахскую мелодию, привнеся ее в свой стиль», – говорит композитор.

Напомним, Андреа Ванцо ранее уже был с концертами в Казахстане. Он вспоминает, что его первое выступление в нашей стране было по-настоящему эмоциональным.

«Не был уверен, как меня примут, будучи иностранным композитором, но публика была невероятно теплой и открытой. Меня поразила страсть к музыке, которую здесь можно почувствовать. Это был опыт, который оставил во мне след. Что касается ожиданий от предстоящего концерта, я стараюсь не думать об этом слишком много; на самом деле, скажем так, я не совсем сценический человек. Мне нравится жить настоящим, позволять себе воодушевляться музыкой и энергией публики. Однако после успеха моего последнего концерта в Казахстане я очень рад вернуться. Я не ожидал такого теплого приема в первый раз, поэтому я просто надеюсь передать те же эмоции и благодарность снова в этот раз. Речь идет не столько об успехе, сколько о связи, о том, чтобы поделиться чем-то подлинным», – рассказывает артист.

Сейчас Андреа Ванцо с нетерпением ждет выступления на столичной сцене.