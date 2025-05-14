Фото пресс-службы акимата СКО

В рамках привлечения зарубежных инвестиций в регион прибыла делегация из Италии во главе с председателем совета директоров компании Prosol Spa Адальберто Виллой и исполнительным директором Даниэле Бонвичини. Гостей принял аким СКО Гауез Нурмухамбетов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Главной темой переговоров стало строительство завода по производству кормовых дрожжей на территории специальной экономической зоны «Qyzyljar». Этот проект — результат международного сотрудничества и доверия иностранных партнёров к потенциалу Северного Казахстана.

«Поблагодарил инвесторов за доверие и вклад в развитие региона. Со своей стороны, обеспечим всестороннюю поддержку проекта. Северный Казахстан открыт для продуктивного партнёрства!» — подчеркнул глава области в своих социальных сетях.

Согласно планам, предприятие будет введено в эксплуатацию в 2026 году. В проект будет вложено порядка 3 миллиардов тенге. Производственная мощность завода составит 3 000 тонн кормовых дрожжей в год. Это станет существенным подспорьем для животноводов региона, где активно развивается молочное и мясное скотоводство. Кормовые дрожжи — это высокобелковая пищевая добавка, способствующая улучшению рациона сельхозживотных, ускорению их роста и повышению надоев и привесов.

Кроме того, запуск завода создаст 40 новых рабочих мест, что важно для экономики и занятости в области.

Проект Prosol Spa в СКО — не просто строительство производственного объекта, а стратегическое партнёрство с Европой, укрепляющее технологическую базу аграрного сектора Казахстана. Это также пример того, как регион может успешно конкурировать за инвестиции на международном уровне, предлагая прозрачные условия, выгодное местоположение и поддержку со стороны местных властей.