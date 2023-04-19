Итоги детского конкурса «Шаттық-2023» подвели в Астане

Свежий выпуск
40
Аманжолова Айман
[email protected]

В столичном Дворце мира и согласия состоялся гала-концерт городского конкурса детских талантов «Шаттық-2023», передает официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

Завершившийся конкурс детского творчества стал уже шестнадцатым по счету. Традиционно он проводится в разных номинациях: «Хореография», «Театр», «Вокал», «Инструментальная музыка», «Изобразительное искусство», «Хоровое пение» и другим. На протяжении двух недель талантливые школьники столицы демонстрировали свое искусство перед жюри. Масштабность «Шаттық-2023» можно оценить по количеству участников: в этом году в конкурс было вовлечено свыше 7000 школьников. Возраст конкурсантов – от 8 до 18 лет.

За годы своего существования «Шаттық» объединил тысячи юных дарований и сотни творческих коллективов. Благодаря этому конкурсу начинающие музыканты, актеры, танцоры, певцы, фотографы, дизайнеры и многие другие делают первые шаги на пути творчества, а некоторые – на пути к будущей профессии.

«Многие дети, принимавшие участие в «Шаттық», благодаря этой площадке получили возможность отточить свое мастерство. Сейчас некоторые из этих творческих талантов получили известность в нашей стране», – отметил заместитель акима столицы Есет Байкен.

Сам конкурс проводился на 8 площадках, в том числе столичного Дворца школьников, Детских музыкальных школ, Школ искусств, Детской художественной школы и Центра технического творчества. По итогам творческого состязания самые одаренные дети завоевали 63 первых места, 95 вторых и 125 третьих мест. Также дипломами отмечены свыше 600 творческих коллективов и участников, а за достигнутые успехи детей 282 лучших наставника удостоены сертификатов.

Как рассказала педагог-хореограф школы-лицея №85 г. Астаны Айгуль Кинахова, для ее подопечных – танцевального ансамбля «Риза» - это был огромный и бесценный опыт.

«Наш ансамбль участвовал в номинации «Народный танец» в возрастной категории с 8 до 11 лет. Зрителям девочки представили казахский танец «Көктем әуені». Конечно же, подготовка к конкурсу была тщательная, все свободное время, даже во время каникул делали постановки, шили костюмы. Очень старались, в результате стали призерами – обладателями почетного 2 места. Этот конкурс стало своеобразным толчком для дальнейшего развития ансамбля, ведь в жюри были профессионалы, чье мнение и рекомендации для нас особенно важны и дороги. В этом году наша школа участвовала сразу в двух номинациях конкурса. Ребята, чьим наставником является Кинахов Адиль, представили в номинации «Хореография» стиль «Street dance» и завоевали «бронзу», - рассказала педагог Айгуль Кинахова.

Как правило, каждый конкурс «Шаттық» имеет свой девиз. В этом году он прошел под лозунгом «Біз – әлемнің жолашарымыз!» (Мы – путешественники!). Конкурс детских талантов-2023 посвящен 25-летию Астаны.

Добавим, что конкурс «Шаттык» среди детей и юношества организован с целью формирования у детей творческой личности. Он объединяет не только талантливейших юных музыкантов, хореографов, художников, дизайнеров, фотографов, вокалистов, театралов, но и педагогов организаций образования города.

#музыка #дети #Астана #конкурс #школа #танцы #творчество #талант

Популярное

Все
Несмотря на решение суда о запрещении деятельности по складированию и сортировке мусора, полигон твердых бытовых отходов продолжает отравлять окрестности
Четыре года назад в Атырау начали строить новый жилой микрорайон «Болашақ». 24 многоэтажки здесь возвели, но людей в них так и не заселили
Земледельцы Южного Казахстана приступили к сбору урожая ранней капусты, значительная часть которого предназначена на экспорт
В прошлом году в Семее началась работа по обновлению фасадов старых многоэтажек. Тогда новый вид обрели 19 домов
Последняя капля?
Инвалида спасли из трудового плена волонтеры Актобе
В жизни порой происходят события, с которыми человеку самостоятельно не справиться, и тогда на помощь нередко приходят те, кому небезразлична судьба других
Человеком быть обязан
Крупный пожар потушили на рынке в Алматы
С уважением к истории
Лучшее время для добрых дел
Казахстанцам, пострадавшим при взрыве дома в Жанаозене, АО «КазМунайГаз» пообещало купить новые квартиры
Кино и армия
Поля на голодном пайке
Так хорошо, что даже больно
Сказка во сне и наяву
Школа жизни
Не должно быть людей неучтенных
Саба, кумган, жан-казан…
Тили-тили-тесто, рисунки – в Дом невесты!
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Затопить нельзя сохранить
Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства подписал Скляр
Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискриминацию при повышении зарплат
Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура
Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев
Метель и гололед стали причиной закрытия трассы Астана-Петропавловск
Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области
Осужденные не сопротивлялись контролерам во время инцидента со стрельбой, заявили в ДУИС ВКО
Перспективы развития казахско-иранских отношений обсудили Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси
Сигареты на 11 млн пытались нелегально провезти в Казахстан
Снежная буря в Астане привела к разрушениям и транспортному коллапсу
Второклассники заявили о захвате террористами школы в Астане
Питбультерьер насмерть загрыз мужчину в Жаркенте
Проблемы и перспективы развития Улытауской области обсудили с участием премьер-министра
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената

Читайте также

Проблемы имеют значение
По горам текло, в водоем не попало…
Хлеба и семечек
После службы – в вуз

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]