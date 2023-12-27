Итоги года: усиление Западной энергозоны и запуск новых месторождений

Энергетика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Редакция Primeminister.kz продолжает обзор итогов развития отраслей экономики Казахстана в 2023 году. Сегодняшний материал посвящен энергетике и нефтегазовой отрасли, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Большое значение дальнейшего развития энергетического сектора страны не раз обозначал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Так, по словам президента, присутствие транснациональных нефтегазовых корпораций в Казахстане показывает инвестиционную привлекательность нашей страны, в частности стабильность законодательства в области защиты прав и интересов инвесторов.

Вместе с тем в ближайшие 5 лет будут введены новые электроэнергетические мощности объемом как минимум 14 гигаватт, продолжится реализация проектов возобновляемой энергетики, в том числе получат свое дальнейшее развитие гидроэлектростанции.

О том, каких результатов удалось достичь в энергетическом секторе Казахстана в текущем году, читайте в нашем материале.

  • Объем добычи нефти и газового конденсата за январь-ноябрь составил 82,2 млн тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыто 53,8 млрд м3 газа (рост 12%). Произведено 26,9 млрд м3 товарного газа (рост на 6%).

  • На экспорт направлено 64,3 млн тонн нефти (рост на 10%) и 5,3 млрд м3 природного газа (рост 8%).

На отечественных нефтеперерабатывающих заводах за январь-октябрь в РК произведено 11,2 млн тонн нефтепродуктов, что позволило перевыполнить намеченный план (101,5%). По итогам года планируется производство 13,4 млн тонн нефтепродуктов.

  • В ЗКО введено в промышленную эксплуатацию крупное месторождение «Рожковское», которое станет источником дополнительных объемов природного газа. В период до 2040 года здесь планируется добыть 14,2 млрд кубометров сырого газа и 7,1 млн тонн конденсата. Разработка месторождения пополнит Национальный фонд РК более чем на 500 млрд тенге, а местный бюджет – на 110 млрд тенге.

  •  В мае т.г. введено месторождение «Аксай Южный», а в начале декабря – «Восточный Урихтау». В среднесрочной перспективе ожидается запуск еще нескольких газовых проектов, среди которых «Урихтау Центральный» (Актюбинская область), «Западная Прорва» (Атырауская область) и «Каламкас» (Мангистауская область).

  • Запущена вторая нитка магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен», которая обеспечит стабильное газоснабжение населенных пунктов и крупных промышленных объектов. В проект инвестировано порядка 180 млрд тенге за счет собственных средств QazaqGaz и АО «Самрук-Қазына».

  • В Мангистауской области построен распределительный газопровод до местности «Сарша» и курортной зоны «Теплый пляж». Стоимость проекта – 8,3 млрд тенге.

В г. Текели ведется строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей. На 2023 год выделено 1,9 млрд тенге, построено порядка 190 км. Полное завершение работ запланировано на 2024 год.

  • В Атырауской области завершено строительство лупинга магистрального газопровода «Макат-Северный Кавказ» стоимостью порядка 100 млрд тенге, который позволил обеспечить растущую потребность региона в газе.

  • Утвержден Комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023-2027 годы. 

  • В государственную собственность возвращено 19 участков недр, которые длительное время удерживались недропользователями без выполнения контрактных обязательств. Возвращенные участки выставляются на аукцион для привлечения новых инвестиций в геологоразведку и быстрый ввод месторождений в промышленный оборот.

  • Заключено 5 контрактов на недропользование по механизму Улучшенного модельного контракта (стимулирование разведки и добычи сложных проектов) с объемом инвестиций $9 млрд.

  • Заключен первый в истории контракт на поставку природного урана с энергетической компанией из ОАЭ, а также долгосрочный контракт на поставку природного урана с энергетической компанией КНР.

  • На строительство и модернизацию энергоисточников в текущем году по всей стране направлено 146,5 млрд тенге, в том числе 19 млрд тенге частных инвестиций. Отремонтированы 8 энергоблоков, 43 котла и 40 турбин.

  • В Астане запущены первая очередь ТЭЦ-3, а также две тепловые газовые станции «Юго-Восток» и «Туран». В совокупности мощности данных объектов с запасом покрывают потребности столицы в теплоснабжении.

На ТЭЦ-3 г. Астана сегодня работают все четыре котла.

Газовая тепловая станция «Туран» обеспечивает теплом районы новой застройки левобережной части города. 

Газовая тепловая станция «Юго-Восток» обеспечивает теплоснабжением районы жилого комплекса «Багыстан», «Аллеи Мынжылдык», левобережную часть города.

  • Из резерва Правительства выделено более 21 млрд тенге на капитальный ремонт котельных в Кокшетау, ТЭЦ городов Экибастуз и Риддер, а также закуп оборудования для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС «МАЭК» в Мангистауской области.

  • Реализуется масштабный проект по модернизации и реконструкции Экибастузской ГРЭС-1 с восстановлением блока №1 мощностью 500 МВт. Полный ввод в эксплуатацию будет осуществлен в июне 2024 года.

  • В текущем году начата реализация крупного проекта по расширению и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 со строительством энергоблока блока №3 мощностью до 636 МВт.

  • Завершены реконструкция и модернизация распределительных устройств ТЭЦ в Уральске, строительство подстанций в городах Туркестан, Ленгер и др.

  • Прорабатывается вопрос строительства ТЭЦ в городах Кокшетау (240 МВт), Семей (360 МВт) и Усть-Каменогорск.

  • Выработка электрической энергии ожидается на уровне 112,9 млрд кВт/ч. Вместе с тем с учетом ежегодного роста потребления электроэнергии прорабатываются проекты новых мощностей, продолжается модернизация существующих электрических станций.

  • С 1 июля в Казахстане внедрен механизм централизованной купли-продажи электроэнергии (единый закупщик) в режиме реального времени. Данное новшество позволит исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии на внутреннем рынке, сократить число непродуктивных посредников и минимизировать отклонения в перетоках электрической энергии на границе с соседними энергосистемами.
  • Повышен ежегодный лимит возврата инвестиций с 32 млрд тенге до 428 млрд тенге, что позволило увеличить пул проектов по модернизации, реконструкции, расширению и обновлению основного оборудования энергопроизводящих организаций.

  • Реализован стратегически важный проект по усилению электрической сети Западной зоны Казахстана, в рамках которого построено пять линий электропередачи 220 кВ общей протяженностью порядка 780 км. В результате надежность сети Западной зоны в совокупности повышена в 2 раза. Данный проект даст существенный толчок дальнейшему развитию экономики всего региона.

  • Произошел ряд значительных событий в сфере возобновляемой энергетики, которые повлияют на развитие отрасли и экономики страны в целом:

– Утвержден 5-летний график аукционных торгов на строительство объектов ВИЭ общей мощности 6,7 ГВт до 2027 года. Это позволит привлечь в данную отрасль инвестиции и увеличить в ближайшие годы выработку экологически чистой энергии в стране.

– Введено в эксплуатацию 16 объектов ВИЭ общей мощностью 495,6 МВт. Общая сумма инвестиций составила порядка $450 млн.

В 2023 году в Балхаше была запущена новая солнечная электростанция мощностью 4,77 МВт. Инвестиционный проект был реализован Медной компанией «Коунрад» (Kounrad Copper Company) на собственные средства.

– Подписан ряд соглашений с зарубежными инвесторами по реализации новых масштабных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Планируется строительство трех ветровых электростанций общей мощностью 3 ГВт совместно с ОАЭ, компаниями Total Energies и China Power International Holding. 

#развитие #Правительство #итоги #газ #энергетика #год

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