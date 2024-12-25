Итоги года: ВС Казахстана наращивают беспилотные авиационные системы

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В рамках поручения президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами одним из приоритетных направлений является оснащение казахстанской армии высокоточным и высокотехнологичным вооружением и военной техники, в частности беспилотными летательными аппаратами

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В 2024 году в соединениях и воинских частях казахстанской армии созданы подразделения беспилотных авиационных систем. На сегодняшний день на вооружении состоят разведывательно-ударный беспилотник WingLoong и разведывательный – Skylark. Успешно прошел опытные войсковые испытания и принят на вооружение современный турецкий беспилотный летательный аппарат ANKA.

Специалисты активно изучают международный опыт применения БПЛА.

В рамках двустороннего военного сотрудничества Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков посетил международную выставку SAHA EXPO-2024 в Турции, где состоялись переговоры с генеральным директором компании Baykar Defence Халуком Байрактаром. Стороны пришли к соглашению о выработке дорожной карты по вопросу локализации производства тактических беспилотных авиационных систем и барражирующих боеприпасов оперативного уровня на территории нашей страны.

Позже, во время визита в Стамбул и Анкару военная делегация Казахстана посетила заводы, производственные цеха, конструкторские бюро компаний BAYKAR, HAVELSAN, ASELSAN и TRANSVARO и детально ознакомилась с выпускаемой ими продукцией.

На учебно-испытательном полигоне Corlu и Kesan турецкие специалисты провели практическую демонстрацию беспилотных авиационных систем Bayraktar AKICI, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Bayraktar Kalkan и баражирующих боеприпасов Mosquito-X.

По итогам переговоров подписан Протокол рабочей встречи делегации Министерства обороны Республики Казахстан и компании BAYKAR, в котором подтверждается намерение турецкой стороны на безвозмездной основе предоставить Вооруженным силам Казахстана беспилотные авиационные системы Bayraktar Kalkan, Bayraktar Mini и оперативный барражирующий боеприпас Mosquito-X для проведения войсковых испытаний.

Параллельно разрабатываются и изучаются средства противодействия БПЛА. Специалисты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи в Алматы разработали и собрали опытную партию противодронных ружей, которые в настоящее время проходят опытную эксплуатацию. Эти устройства предназначены для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, что является важной составляющей обороны страны в условиях растущей угрозы со стороны дронов.

В рамках диверсификации поставок оборудования Казахстан также работает с западными компаниями. В ближайших планах — закупка станций помех и противодронных ружей, что позволит расширить возможности для защиты воздушного пространства и борьбы с дроновыми угрозами.

#Казахстан #ВС #дрон

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