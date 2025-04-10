Фото: пресс-служба МКИ РК

В Астане состоялся III пленум Центрального совета Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В мероприятии приняли участие председатель Центрального совета РОО «Организации ветеранов» Бактыкожа Измухамбетов, министр культуры и информации Аида Балаева, депутаты Парламента РК, государственные и общественные деятели.

Участники встречи обсудили планы и практические шаги организации деятельности в реализации идей, озвученных главой государства Касым-Жомартом Токаевым на IV заседании Национального курултая, а также вопросы подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.

Как отметила Аида Балаева, по поручению Президента, ведомством начата подготовка специального проекта, в котором будут определены цели, задачи и приоритеты идеологической работы государства. Также министерством проводится работа по урегулированию системы вручения ведомственных наград и ведению перечня награжденных.

На рассмотрение Парламента РК вынесен блок законопроектов о законодательных изменениях в сферах ономастики, обеспечения прозрачности процесса сбора благотворительных средств.

Разработана единая система мониторинга «е-Кино», направленная на повышение транспарентности госфинансирования киноиндустрии, планируется презентация виртуальной сети музеев Казахстана – веб-портала E-Museum.

Также в рамках национальной программы по празднованию 80-летия Великой Победы в Казахстане на протяжении года будет проведено около 2 000 мероприятий в каждом регионе страны.

Запланирован торжественный концерт, посвященный Дню Победы и Дню защитников Отечества. На площади у монумента «Қазақ елі» пройдет военный парад, который будет транслироваться в прямом эфире на всех основных телеканалах страны в режиме реального времени. Расширен функционал портала «Батырларға тағзым».

С 27 марта на телеканале Qazaqstan реализуется проект «Ержүрек есімдер», в рамках которого в эфире канала покажут 80 видеороликов о героях Великой Отечественной войны.

Киностудия «Казахфильм» сформировала список из 19 национальных фильмов, которые будут показываться в региональных кинотеатрах.