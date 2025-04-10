Итоги пленума организации ветеранов подвели в Астане

Культура и общество
46
Дана Аменова
корреспондент

Участники встречи обсудили планы и направления деятельности организации

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Астане состоялся III пленум Центрального совета Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В мероприятии приняли участие председатель Центрального совета РОО «Организации ветеранов» Бактыкожа Измухамбетов, министр культуры и информации Аида Балаева, депутаты Парламента РК, государственные и общественные деятели.

Участники встречи обсудили планы и практические шаги организации деятельности в реализации идей, озвученных главой государства Касым-Жомартом Токаевым на IV заседании Национального курултая, а также вопросы подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.

Как отметила Аида Балаева, по поручению Президента, ведомством начата подготовка специального проекта, в котором будут определены цели, задачи и приоритеты идеологической работы государства. Также министерством проводится работа по урегулированию системы вручения ведомственных наград и ведению перечня награжденных.

На рассмотрение Парламента РК вынесен блок законопроектов о законодательных изменениях в сферах ономастики, обеспечения прозрачности процесса сбора благотворительных средств.

Разработана единая система мониторинга «е-Кино», направленная на повышение транспарентности госфинансирования киноиндустрии, планируется презентация виртуальной сети музеев Казахстана – веб-портала E-Museum.

Также в рамках национальной программы по празднованию 80-летия Великой Победы в Казахстане на протяжении года будет проведено около 2 000 мероприятий в каждом регионе страны.

Запланирован торжественный концерт, посвященный Дню Победы и Дню защитников Отечества. На площади у монумента «Қазақ елі» пройдет военный парад, который будет транслироваться в прямом эфире на всех основных телеканалах страны в режиме реального времени. Расширен функционал портала «Батырларға тағзым».

С 27 марта на телеканале Qazaqstan реализуется проект «Ержүрек есімдер», в рамках которого в эфире канала покажут 80 видеороликов о героях Великой Отечественной войны.

Киностудия «Казахфильм» сформировала список из 19 национальных фильмов, которые будут показываться в региональных кинотеатрах.

#Минкультуры #ветераны #Аида Балаева #пленум

Популярное

Все
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Когда господдержка эффективней приватизации
От кустарного цеха – до современной фабрики
Потребителей приучат к бережливости
Не надо путать ларек с супермаркетом!
Вместе с ней ушла эпоха
Чтобы успешно влиться в общество
В Северо-Казахстанской области активно развивается дуальное обучение
Прощайте, Лев Юрьевич...
Голос великого Абая – в сердцах юных
Область вырывается в лидеры
Кодекс Республики Казахстан
Мост творчества и дружбы
Снимки о соколиной охоте в Казахстане удостоены международной премии
Окружающая среда: одни берегут – другие губят
Халтура или… норма?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда
По 5 млн тенге получат к празднику фронтовики
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Поэтическая стрела Серика Аксункара
В каких районах Астаны появятся новые школы
Остались ордена на парадном костюме
Cохранить культурное наследие стран тюркского мира
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме

Читайте также

Республиканский форум к 30-летию АНК провели в Кызылорде
На поселении древних коневодов «Ботай» улучшили ландшафт
Концерт с участием Димаша в Актау завершился давкой: 41 чел…
Центр креативных технологий открыли в Караганде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]