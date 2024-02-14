Итоги призыва 2023 года: план комплектования казахстанской армии выполнен в полном объеме

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Айман Аманжолова
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В соответствии с Указом Президента от 2 февраля 2023 года «Об очередном призыве граждан на срочную воинскую службу» Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования пополнились свыше 37 тысячами солдат

 

фото: пресс служба МО РК

План призыва граждан выполнен в полном объеме. В сравнении с 2021 и 2022 годами количество призываемых граждан на срочную воинскую службу увеличилось на 14%.

Положительная динамика была обеспечена благодаря совместной работе министерства обороны и заинтересованных государственных органов, направленной на повышение престижа и привлекательности воинской службы.

Военнослужащим срочной службы предоставляются кредитные «каникулы», а также возможности прошедшим срочную воинскую службу поступить в высшее учебное заведение без сдачи ЕНТ. В 2023 году образовательными льготами воспользовались 604 человека. В казахстанские вузы на грантной основе поступили 189 граждан, на платной – 415.

Кроме того, в учебных центрах подготовлено 1195 военнослужащих по 15 военно-учетным специальностям, востребованным в гражданском секторе экономики. 

В целом выполнению плана комплектования Вооруженных сил, других войск и воинских формирований способствовали меры социальной поддержки и широкое вовлечение допризывной молодежи в республиканское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жассарбаз».

#армия #солдат #призыв #МОРК #ВСРК

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