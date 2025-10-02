Итоги встречи с «Реалом»

Приезд знаменитого мадридского «Реала» в Алматы будут обсуж­дать еще долго.

фото Юрия Беккера

Самое главное, что казахстанские болельщики не испытали большого разочарования от игры «Кайрата», который не ушел в самую глухую оборону, огрызался и даже имел возможности размочить счет, но не хватило удачи. И все же было понятно: «Кайрат» играет с самым что ни на есть мировым грандом, который еще и привез свой основной суперзвездный состав (хотя кто-то предполагал, что к нам приедут реаловцы второго уровня).

Надо отметить, что «Кайрат» после стартового свистка сразу же большими силами рванул вперед и едва не открыл счет. Было видно, что футболисты «Реала» даже немного опешили от такой спортивной наглости от
команды, которая оцени­вается в 109 (!) раз дешевле их клуба (1,4 млрд евро против 12,8 млн евро). Но потом представители испанской дружины освоились и с полем, и с соперником и стали угрожать уже нашим воротам.

Их действия привели к тому, что на 24-й минуте прои­зошла неудачная скидка мяча в нашей штрафной, 18-летний вратарь Шерхан Калмурза попытался его остановить, но при этом снес аргентинца Франко Мастантуоно... В ворота «Кайрата» был назначен 11-метровый, который точно реализовал французский форвард Килиан Мбаппе.

Если первый тайм так и завершился со счетом 1:0 в пользу соперника, то во втором в наших воротах побывало еще четыре мяча. Хет-трик в этой игре оформил теперь уже лучший бомбардир этого сезона в Лиге чемпионов УЕФА – Килиан Мбаппе, а еще по одному голу забили француз Эдуарду Камавинга и полузащитник сборной Марокко Браим Диас.

Что тут скажешь? Мастерство вкупе с безграничными возможностями (в том числе и по финансам) свое дело сделали. Тем не менее и Алматы, и весь Казахстан прикоснулись к магии большого европейского футбола. Ажио­таж вокруг этого поединка вышел далеко за пределы нашей страны: футбольные фанаты слетелись не только из Европы, но и со всей огромной Азии (где в отличие от нас не имеют возможности наблюдать за официальными поединками европейских грандов и довольствуются лишь выставочными поединками в своих странах во время футбольных каникул).

Прошедшая игра вновь подтвердила: нам надо серьез­но заниматься развитием футбола в стране, чтобы достичь хотя бы средних европейских высот. Это не только престиж, не просто игра, но и огромные финансовые возможности. Радует, что сегодня уже заявлено о строительстве новых современных арен и о приходе частных инвесторов.

Праздник спорта, свидетелями которого мы стали, не должен стать разовым – он может быть постоянным событием нашей спортивной жизни.

