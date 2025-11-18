Дебютный гол Дастана и суперсейвы Темирлана

Аскар Бейсенбаев
Национальная сборная Казахстана завершила европейский отборочный цикл на чемпионат мира, который в следующем году пройдет в США, Мексике и Канаде. Последнюю игру наша команда провела на столичной «Астана Арена» против лидера группы J и восьмой команды в мировом рейтинге – сборной Бельгии и завершила ее со счетом 1:1.

Напомним, что мы уже играли с бельгийцами в сентяб­ре в гостях и тогда потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:6, и потому гости рассчитывали не только на очередной успех, но и на прямой выход на мундиаль с первого места. Тем неожиданнее для них стал старт матча, где Казахстан предстал довольно агрессивной командой в атаке, несмотря на статус соперника.

Холодным душем для гостей стала 9-я минута, когда 17-летний Дастан Сатпаев, перехватив мяч в центре поля, совершил стремительный забег в штрафную гостей, обыграл защитника и красивым ударом в ближний угол поразил ворота бельгийцев. Так нападающий алматинского «Кайрата» не только записал на свой счет дебютный гол за национальную команду, но и стал самым молодым дебютантом в ее истории. Напомним, что в следующем сезоне, после совершеннолетия, он отправится в знаменитый английский «Челси», с которым уже подписан долгосрочный контракт.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Казахстана, что вызывало буквально ярость у гостей, которые начали активно действовать во втором тайме. Но здесь у нашей сборной был еще один герой – вратарь Темирлан Анарбеков, которого пробовали пробивать в упор, с близкого и дальнего расстояний. Он отразил около десятка опасных ударов, пропустив лишь один (и то фактически не по своей вине) на 48-й минуте. Счет у бельгицев сравнял Ханс Ванакен.

Сложностей нашей команде добавилось после 77-й минуты, когда после видеопросмотра вместо изначальной желтой карточки за опасную игру Исламу Чеснокову дали красную. Но даже это и дополнительные пять минут, добавленные судьями, не помогли европейцам одержать долгожданную победу.

Жаль, но отборочный цикл для Казахстана завершен. А ведь играй мы так, как в трех последних поединках (нынешний, ничья на выезде с Северной Македоний – 1:1, победа дома над Лихтенштейном – 4:0), то вполне могли рассчитывать и на иной успех. В завершение необходимо отметить главного тренера сборной Талгата Байсуфинова, аврально назначенного на этот пост именно в этих играх и который смог преобразить наших ребят.

