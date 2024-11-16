Итоговый турнир ATP: определились полуфинальные пары
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Действующим чемпионом является Новак Джокович, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Чемпионат.ру
Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира.
В 1/2 финала сыграют:
Александр Зверев (Германия) — Тейлор Фриц (США);
Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).
Полуфиналы Итогового турнира ATP пройдут в субботу, 16 ноября.
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября
Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.