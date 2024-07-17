Июнь стал одним из самых жарких в Казахстане за несколько лет

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Истекший июнь стал очередным теплым из последних июней на всей территории Казахстана. С избыточным количеством осадков в северной половине и напротив засушливым в южной половине страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметили в метеослужбе, большую часть месяца на территорию страны осуществлялся вынос теплых воздушных масс из районов Черного и Средиземного морей, во многих регионах был зафиксирован высокий уровень пожарной опасности. В середине и в конце месяца отмечались рекордно высокие значения температуры воздуха.

В дневные часы столбики термометров поднимались на западе, юге страны до отметки +35+43°С, в северных и центральных областях до +30+40°С, к примеру 9 июня в Кызылорде столбики термометров достигли +40,5°С, тем самым обновился рекорд 2016 года - +40,1°С.

17 июня в Актобе был перекрыт рекорд 2006 года и составил +39,2°С, предыдущий составлял +38,5°С, в Атырау 18 июня температура воздуха повысилась до +41,5°С, обновив рекорд 2010 года - +41,0°С.

27 июня в центре и в южных регионах республики были обновлены рекорды 2014 года, на метеорологической станции Жезказган наблюдалось +40,5°С, предыдущий рекорд составлял +39,6°С, в Кызылорде воздух прогрелся до +42,6°С, при этом превысив отметку в +41,5°С, в Туркестане новый рекорд составил +42,5°С, предыдущий составил +41,5°С.                       

28 июня в Алматы температура достигла отметки +37,0°С, тем самым был обновлен рекорд также 2014 года +35,5°С.

В течение месяца над северной половиной республики наблюдалась частая циклоническая деятельность. С прохождением активных атмосферных фронтов прошли кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, в отдельных районах с градом.

7-9 июня в северных областях прошли сильные дожди до 15-89 мм, за сутки 9 июня рекордное количество осадков выпало в Северо-Казахстанской области на метеостанции Тайынша - 89 мм, при норме за месяц 46 мм, при этом так же наблюдался крупный град диаметром 3 см.

В Астане средняя за месяц температура воздуха составила +21,8°С, что было выше нормы на 2,2°, при норме +19,6°С. Самая высокая температура воздуха отмечалась 28 июня и составила +36,5°С, был обновлен рекорд 2014 года - +35,4°С. Самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 1 июня и составила +6,2°С. Осадков выпало в пределах климатической нормы - 46 мм, при норме за месяц 40 мм.

 

#рекорд #климат #дожди #июнь #жара

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