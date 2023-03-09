Из Астаны до Алаколя можно будет добраться на скоростном поезде

Для удобства туристов до озера Алаколь запустят поезд «Тальго» сообщением Астана – Достык (Жетысуская область), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Фото: arasan-alakol.kz

Как проинформировал генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов на совещании по вопросам обеспечения пассажирских перевозок в летний сезон, в 2023 году в направлении озера Алаколь продолжат курсировать 11 маршрутов из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. Впервые запустят поезд «Тальго» по маршруту Астана – Достык.

В прошлом году до побережья Алаколя железнодорожным транспортом доставлено 243 тысячи пассажиров. Большой поток наблюдался из южного региона страны – 118 тысяч человек. Из северного региона в направлении озера и обратно перевезено 72 тысячи пассажиров, из ВКО – 52 тысячи казахстанцев. В 2023 году планируется увеличить количество пассажирских мест на 6%, до 276 тысяч, поделились планами в компании.

«В этом году для туроператоров продолжит действовать порядок на раннее резервирование билетов на коммерческие поезда – от 180 суток до отправления поезда.

АО «Пассажирские перевозки» рассмотрит совместно с акиматами, авиа- и автоперевозчиками вопрос по формированию интермодальных перевозок (перевозка двумя или более видами транспорта) в направлении озера Алаколь из городов Шымкента, Павлодара, Усть-Каменогорска, Кызылорды», – отметил Жанибек Тайжанов.