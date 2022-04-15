Из детсада на операцию: полицейские выяснили, как получил травмы ребенок в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские выяснили, как на самом деле полуторогодовалый ребенок получил травмы в детском саду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"Сообщаем, что 12 апреля примерно в 15:00 часов, в дежурную часть Отырарского РОП поступило сообщение о том, что в больницу с травмами поступил несовершеннолетний ребенок. Установлено, что мальчик получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля возле детского сада в селе Шаульдер", – говорится в информации.

Данный факт зарегистрировали по ст. 345 ч. 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Автомашина марки "Опель" водворена на штрафстоянку. Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что полуторогодовалый ребенок оказался на операционном столе. В детском саду Отырарского района Туркестанской области заявили, что мальчик споткнулся о камень и упал.