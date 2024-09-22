Из Ливана за полчаса выпустили по Израилю более 80 реактивных снарядов

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В результате обстрела вспыхнули многочисленные пожары, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Amir Levy/Getty Images

«После того, как между 06:24 и 06:32 и между 06:52 и 07:00 во многих районах на севере Израиля прозвучали сирены, было обнаружено около 85 снарядов, прилетевших из Ливана на территорию Израиля», - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Отмечается, что "некоторые снаряды были перехвачены, но упавшие снаряды были обнаружены в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет".

«В настоящее время пожарные и спасательные службы Израиля работают над тушением многочисленных пожаров, возникших в этом районе», - говорится в сообщении.

Кроме того, как информирует ЦАХАЛ, около 20 снарядов, летевших из Ливана на территорию Израиля, было обнаружено между 04:48 и 05:10 в районе Изреельской долины. Большинство снарядов было перехвачено, а остальные упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало.

«За последние несколько часов "Хезболла" совершила около 115 воздушных налетов на гражданские районы на севере Израиля. В этом районе развернуты оборонительные сооружения Армии обороны Израиля, которые находятся в высокой степени готовности к отражению угроз», - отмечает пресс-служба".

Она сообщает, что "в настоящее время армия наносит удары по объектам, принадлежащим "Хезболле" в Ливане (...), удары по террористической организации "Хезболла" будут продолжаться и усиливаться".

Как сообщалось ранее, представитель ЦАХАЛ Даниель Хагари сообщил журналистам, что в субботу вечером израильские ВВС нанесли серию ударов по примерно 110 объектам "Хезболлы" в Ливане, включая ракетные установки, было поражено около 290 целей "Хезболлы". В течение субботы ЦАХАЛ атаковал более чем 400 ракетных установкам "Хезболлы".

#Израиль #Ливан #Хезболла

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