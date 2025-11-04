Одним из ведущих предприятий Казахстана в сфере выпуска полиэтиленовых труб, используемых для водо- и газоснабжения, стало ТОО «Трубпром», где трудятся около 200 человек.

фото автора

Благодаря господдержке компания, основанная в 2014 году, смогла из сферы микропредпринимательства перейти в разряд твердых «середнячков». Их стараниями в Уральске налажен выпуск пластиковых труб от 20 до 630 мм. В карагандинском производственном филиале, открытом четыре года назад, ориентируясь на потребительский спрос, освоили производство труб до 1 200 мм в диаметре.

В 2018 году благодаря льготному кредитованию через фонд развития предпринимательства «Даму» компания первой в Казахстане наладила выпуск ленты капельного орошения.

– Сейчас в год производим около 10 миллионов метров ленты, поставляя ее по всему Казахстану, а также в страны ближнего зарубежья. Спрос только увеличивается, несмотря на то что в этой рыночной «нише» появилось множество других производителей. В нынешнем году открыли филиал в Алматы, планируем там тоже развивать данное направление, поскольку в южных регионах рынок сбыта значительно шире, – сообщил технолог компании Нуржан Нургалиев.

И еще одно направление деятельности смогли освоить в ТОО «Трубпром» при финансовой поддержке государства: с нынешнего года здесь выпускают так называемую ВУС-изоляцию для стальных труб.

Под новое производство переоборудовали один из ангаров, установив в нем производственную линию. На первом этапе здесь очищают трубы снаружи. Затем методом индукции нагревают до определенной температуры и распыляют на поверхности порошковый праймер. Далее наносится клей и непосредственно основной изоляционный слой – композитный полиэтилен. Такая защита увеличивает срок эксплуатации трубы до полувека! Трубы с усиленной изоляцией используются, как правило, для газопроводов высокого давления.

По словам технолога производства Нурлыбека Сатыбалдиева, на имеющемся оборудовании можно нанести ВУС-изоляцию на трубы диаметром от 108 до 820 мм. Пока продукция находит потребителей в Западно-Казахстанской области, но предприятие готово брать заказы и из других регионов. В ближайших планах коллектива ТОО «Трубпром» – наладить нанесение изоляционной защиты на внутреннюю поверхность трубы. Часть оборудования для этой цели уже закуплена и установлена.

В июле текущего года компания получила финансирование через АО «Народный банк Казахстана» по программе льготного кредитования «Өрлеу» под 12,6% для пополнения оборотных средств. Дополнительно была предоставлена гарантия фонда «Даму» в рамках программы «Гарантийный фонд-1», что позволило укрепить финансовую устойчивость и обеспечить дальнейшее развитие предприятия.

В настоящее время национальный институт развития осуществляет постепенный переход от нерыночных механизмов поддержки к более устойчивым и долгосрочным мерам.

– В этом году фонд проходит масштабную трансформацию, – сообщил директор филиала фонда «Даму» по Западному Казахстану Тарас Шалыга. – При этом привычные предпринимателям инструменты будут сохранены, но качественно изменится их внутренняя структура, чтобы они работали быстрее и приносили больший эффект. Так, запущенная в июне текущего года программа льготного кредитования «Өрлеу» призвана стать действенной альтернативой субсидированию процентных ставок и позволит предпринимателям получать финансирование без задержек. Условия привлекательны фиксированной процентной ставкой в 12,6 процента на срок кредита до 10 лет. В Западно-Казахстанской области по этой программе с начала года поддержан 41 проект на общую сумму кредита 11,3 миллиарда тенге.

По инструменту гарантирования в текущем году, согласно поручению Главы государства, были запущены два гарантийных фонда для проектов стоимостью до 7 млрд тенге и свыше 7 млрд тенге. Теперь при нехватке у предпринимателя залогового обеспечения фонд «Даму» выдает гарантии для проектов до 7 млрд тенге в очень короткие сроки – в течение двух рабочих дней. Гарантия распространяется на кредиты, лизинговые сделки и на исполнение контрактов, покрывая до 85% от суммы кредита, но не более 3,5 млрд тенге.

В Западно-Казахстанской области за девять месяцев по направлению предоставления гарантий поддержано 128 проектов на сумму кредитов 15,3 млрд тенге, сумма гарантии по ним составила 9,4 млрд тенге. Из них в рамках первого гарантийного фонда оказана поддержка по 63 проектам на сумму кредитов 8,7 млрд тенге, сумма гарантии по ним – 4,9 млрд тенге.

Наибольшая доля проектов приходится на обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство. Также с начала года фонд «Даму» поддержал в регионе 87 новых проектов по инструменту субсидирования на сумму кредитного портфеля 8,6 млрд тенге.

Такое содействие качественному развитию МСБ дает ощутимый экономический эффект. Только в Западном Казахстане предприниматели, получившие господдержку в период с 2010 по 2024 год, создали 7,2 тыс. новых рабочих мест, выплатили в бюджет в виде налогов 527 млрд тенге.