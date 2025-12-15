Он уже зарекомендовал себя как эффективная программа по развитию предпринимательских и лидерских качеств у подростков

Подошел к завершению очередной цикл обучения проекта «Momentum», цель которого - формирование у молодых казахстанцев 14-17 лет навыков, необходимых в XXI веке, а именно инициативности, критического мышления, умения работать в команде, коммуникабельности, финансовой и цифровой грамотности, сообщает Kazpravda.kz

В этом году было получено более 130 заявок, обучение прошли около 90 молодых людей. В рамках онлайн-курса школьники получили базовые знания и в итоге представили собственные бизнес-идеи, протестировали гипотезу, создали MVP и подготовили презентацию. Курс состоял из нескольких модулей и завершился демо-днем 13 декабря.

Онлайн-тренинги по средам были нацелены на развитие личных и универсальных компетенций, необходимых каждому молодому человеку. Их темами стали финансовая грамотность, эффективная коммуникация, искусственный интеллект и цифровые навыки. Также школьники участвовали в играх, развивающих лидерство, сотрудничество, гибкость мышления и уверенность.

Особенно вдохновляющей частью программы стало живое общение с действующими предпринимателями. На встречах ребята знакомились с реальными историями успеха, узнавали о сложностях ведения бизнеса, качествах, необходимых для роста, и видели, что путь к результату начинается с инициативы и первых шагов.

Гостями проекта стали разработчик приложения для вызова такси Кайсар Елдес, основатель мебельного цеха Даурен Катеев, руководитель детского спортивного клуба Алексей Михайлюк, блогеры Владимир Кириченко, Жорж Симаков, Владимир Ключников, социальный предприниматель Максим Фролов и многие другие. Каждый из них поделился личным опытом, мотивировал подростков и показал, что предпринимательство - это путь возможностей.

В итоге подростки выдали такие предпринимательские идеи, как кондитерский бизнес, организация школы моделей, изготовление украшений и мыла ручной работы, продажа домофонных ключей с доставкой на дом – всего 11 проектов.

Мария Лигай из города Рудного – обычная девятиклассница, которая занимается волейболом и любит печь булочки. О проекте «Momentum» она узнала случайно, из WhatsApp-чата своего класса.

- Я подумала, что это отличный шанс попробовать себя в бизнесе и узнать, как его вообще начинают, - рассказывает Мария. - Заполнила анкету и была очень рада, когда меня приняли. Я упорно и ответственно выполняла все задания, общалась с другими участниками, получила огромный опыт от уже состоявшихся предпринимателей, а также узнала много полезной информации.

За месяц в программе школьница создала бизнес-проект по продаже синнабонов «Buns and Love», который поделил первое место по итогам демо-дня с еще одним проектом по изготовлению мыла ручной работы. Каждая команда получила денежный приз в размере 70 тыс. тенге.

Конечно, проект еще в разработке, но и на этом этапе Мария многое для себя взяла. Например, поняла, как делать расчет себестоимости, общаться с клиентами, создавать привлекательные презентации, применяя ИИ.

- Я благодарна за возможность попробовать себя в бизнесе, получить полезные знания и развивать себя, - говорит девушка.

16-летняя ученица 10 класса Валерия Свиридова из Хромтау в проекте уже не в первый раз. Еще в 2023-м, когда к ним в школу пришли с объявлением о наборе на курс, она сразу поняла, что хочет туда попасть.

- Мы прошли очень интересное обучение, узнали много нового про личный бренд, SMM, ораторское искусство. Тогда я выиграла первое место с онлайн-магазином аромасвечей. Мне очень понравился курс! Это здорово, когда тебя с первого урока окружают люди со своими интересными идеями, - поделилась школьница.

На этот раз Валерия с двумя другими девушками пришла с идеей создания в своем городе модельной школы «Aura Models» и заняла второе место. Проект был отмечен за структурированный подход, четкое позиционирование и проработанную концепцию, приз составил 60 тыс. тенге. Девушки уже провели свой первый мастер-класс и планируют в скором времени организовать кастинг и набор моделей.

- Начать собственное дело нам очень помогли наши менторы, и мы им безумно благодарны! – говорит Валерия. – На курсе было много интересного, но больше всего в душу запали офлайн-встречи с бизнесменами нашего города. Они рассказывали, с чего начинали, какие были трудности, давали советы по проектам и помогали в их продвижении. «Momentum» - это отличная возможность для подростков с идеями. Очень люблю этот проект и хочу возвращаться в каждый поток, чтобы получать новую информацию и приятные эмоции.

Проект «Momentum» реализуется при поддержке ERG (Eurasian Resources Group), которая системно инвестирует в развитие молодежных инициатив, образование и формирование у подростков компетенций, востребованных в XXI веке. Программа развивает уверенность, инициативность и лидерские навыки. У ребят формируются навыки эффективной коммуникации и командного взаимодействия. А общение с реальными бизнесменами вдохновляет их на будущую самореализацию, отмечают организаторы.