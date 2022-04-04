Из охотничьего ружья убили мужчину в Алматы

В Алматы убили мужчину из охотничьего ружья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Сообщается, что особо тяжкое преступление произошло сегодня утром в Бостандыкском районе города.

Сигнал на пульт "102" поступил в 08 часов 59 минут. Из охотничьего ружья был убит гр.Ш., 1975 года рождения.

"Это преступление раскрыто "по горячим следам". Подозреваемый был задержан на территории Алатауского района Алматы в результате введенного в городе специального плана "Перехват". Орудие преступления изъято. Мотив убийства устанавливается", – проинформировал начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.