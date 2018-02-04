Из-за убийства лишились должностей начальник РОВД и его заместитель в Атырауской области
В Атырауской области начальник Махамбетского районного отдела внутренних дел и один из его заместителей освобождены от занимаемых должностей. Об этом на отчете перед общественным советом и активом региона сообщил начальник департамента внутренних дел региона Аян Дуйсембаев, передает ATPress.kz.
По его словам, 2 декабря 2017 года в райцентре Махамбет, примерно в 5 часов утра, около ресторана "Султан Палас" было совершено убийство.
Из-за этого тяжкого преступления с занимаемых должностей были освобождены начальник районного отдела внутренних дел и его заместитель. Это было согласовано с министром внутренних дел.
"У кого-то может возникнуть вопрос: если из-за совершенных преступлений снимать руководителей, то так и начальников не останется. Конкретно по этому факту есть своя веская причина", – отметил начальник ДВД области.
Он напомнил, что в стране 1 декабря отмечался государственный праздник – День первого Президента Казахстана. А в выходные и праздничные дни в правоохранительных органах составляется определенный распорядок несения службы – кто, где и когда должен находиться в такие дни, то есть служба несется в усиленном режиме. Этот распорядок утверждается начальником департамента внутренних дел области. А в райцентре Махамбет всего два увеселительных заведения, и они в праздничные дни не были взяты на контроль. Сотрудники, которые отвечали за это, отсутствовали на службе, что привело к совершению тяжкого преступления, связанного с гибелью человека.
"Вот, чтобы такое отношение к своим служебным обязанностям впредь не повторялось, в назидание другим подразделениям первые руководители были освобождены от занимаемых должностей", – сообщил Дуйсембаев.
Вместе с тем он особо отметил еще один существенный момент. По заявлению начальника ДВД, человек, совершивший это тяжкое преступление, в апреле 2017 года Махамбетским районным судом уже был приговорен к ограничению свободы. Несмотря на это, он совершил противоправные действия, и служба пробации департамента уголовно-исполнительной системы дважды ходатайствовала перед судом о взятии его под стражу. Однако суд не стал пересматривать ранее вынесенный приговор и оставил преступника на свободе. Хотя его можно было бы вновь осудить. Все это в итоге привело к трагическим последствиям. По этому факту департаментом внутренних дел было направлено письмо председателю Атырауского областного суда и прокурору Атырауской области.
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