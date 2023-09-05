Избиение осужденного в Акмолинской области: на сотрудников колонии завели уголовное дело

Происшествия
91
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Дело об избиении заключенного в колонии в Акмолинской области взяла на контроль представитель уполномоченного по правам человека по региону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт омбудсмена.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, в социальных сетях разлетелось видео из колонии в Акмолинской области с избиением дубинкой одного из осужденных.

Как ранее прокомментировали в КУИС, «при пресечении фактов неподчинения законным требованиям администрации учреждения департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области с применением спецсредств усматриваются признаки превышения сотрудниками служебного положения».

Проводится служебное расследование, по результатам которого будет принято соответствующее решение.

На видео отреагировала представитель уполномоченного по правам человека по Акмолинской области Динара Таженова.

«У нас с 2013 года существует Национальный превентивный механизм (НПМ) по предупреждению пыток. Группа НПМ по Акмолинской области посетила учреждение. В настоящее время готовится отчет по данной ситуации.

Дело зарегистрировано прокуратурой Акмолинской области по уголовной статье «Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки» и находится под строгим контролем уполномоченного по правам человека», – говорится в сообщении офиса омбудсмена.

 

#права человека #происшествие #Акмолинская область #избиение #омбудсмен #колония #осужденный

Популярное

Все
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Мусор-самозванец
Клип на народный хит
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Полигон не приходит дважды
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Креатив нынче в цене
Столичный забег
Открывшие свое сердце слову
Киноиндустрии требуется единство
Сочетать прокат и идеологию
Жертвы маркетинга
Средний бизнес: есть к чему стремиться
Услышать голос народа
Выборы акимов - народ оценил новации
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Коллеги из Китая – в «Қазақ газеттері»
Дорогие наши дороги
Только раз присягают солдаты
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК
Лидер прежний – «Ордабасы»
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
В такой тесноте и заразиться недолго
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
И на сотом году – победитель!
29 октября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших
Смаилов провел встречу с послом Китая в Казахстане
«Ата заңым – айбыным!»
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказ…
Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Костанайской области
В Уральске задержан подозреваемый в махинациях с залоговыми…
Восемь человек отравились газом в Актюбинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]