Избиение осужденного в Акмолинской области: на сотрудников колонии завели уголовное дело

Дело об избиении заключенного в колонии в Акмолинской области взяла на контроль представитель уполномоченного по правам человека по региону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт омбудсмена.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, в социальных сетях разлетелось видео из колонии в Акмолинской области с избиением дубинкой одного из осужденных.

Как ранее прокомментировали в КУИС, «при пресечении фактов неподчинения законным требованиям администрации учреждения департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области с применением спецсредств усматриваются признаки превышения сотрудниками служебного положения».

Проводится служебное расследование, по результатам которого будет принято соответствующее решение.

На видео отреагировала представитель уполномоченного по правам человека по Акмолинской области Динара Таженова.

«У нас с 2013 года существует Национальный превентивный механизм (НПМ) по предупреждению пыток. Группа НПМ по Акмолинской области посетила учреждение. В настоящее время готовится отчет по данной ситуации.

Дело зарегистрировано прокуратурой Акмолинской области по уголовной статье «Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки» и находится под строгим контролем уполномоченного по правам человека», – говорится в сообщении офиса омбудсмена.