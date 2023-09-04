Осужденного избили в колонии в Акмолинской области: начато служебное расследование
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Применение специальных средств к осужденному в колонии Акмолинской области прокомментировали в комитете уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.
Ранее в социальных сетях разлетелось видео из колонии в Акмолинской области с избиением дубинкой одного из осужденных.
Как прокомментировали в КУИС, «при пресечении фактов неподчинения законным требованиям администрации учреждения департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области с применением спецсредств, усматриваются признаки превышения сотрудниками служебного положения».
По факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет принято соответствующее решение.