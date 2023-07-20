Избиение водителя скорой помощи прокомментировали в ДП Туркестанской области

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

В Сети распространилось видео, как в Толебийском районе Туркестанской области мужчина, избив сотрудника скорой помощи, выпил пиво и уехал с места происшествия. В кадр попал и сотрудник полиции, проверивший документы нарушителя и отпустивший его. Произошедшее прокомментировали в областном департамете полиции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По информации ДП региона, инцидент произошел еще 28 апреля.

"28 апреля в Толебийский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Ленгер водитель "Volkswagen Passat" избил водителя скорой медицинской помощи. По прибытии на место происшествия полицейские установили, что мужчина не уступил дорогу на мосту автомобилю скорой помощи, ехавшему по вызову. Между ними произошел конфликт, в результате которого сотрудник скорой помощи получил телесные повреждения. Действия правонарушителя были пресечены сотрудниками полиции. Его доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило у него лёгкую степень опьянения», – сообщили в департаменте.

По факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 293 УК РК "Хулиганство". В ходе следствия водитель скорой помощи подал встречное заявление о том, что каких-либо претензий не имеет.

25 июня, в связи с примирением сторон, уголовное дело было прекращено по ч.1 ст. 35 и ч.1 ст. 68 УПК РК. На водителя "Volkswagen Passat" составили административные протокола по ст. 608 КоАП РК (вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и по ч.4 ст. 590 КоАП РК (управление автомобилем с подложными номерами). Автомобиль водворили на штрафстоянку.

Сегодня, 20 июля, водителя "Volkswagen Passat" задержали и доставили в суд для привлечения его к административной ответственности по вышеуказанным статьям КоАП.

В отношении полицейского на видеозаписи, прибывшего по вызову, проводится служебное расследование, по итогам которого будет принято законное решение и приняты соответствующие меры, добавили в ДП.

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