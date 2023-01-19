Издевавшихся над детьми в центре развития "Балам-ай" воспитателей уволили в Астане

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В столичном акимате прокомментировали информацию касательно частного благотворительного фонда поддержки детей с инвалидностью "Балам-ай", сообщает Kazpravda.kz.

"Управлением занятости и социальной защиты города были приняты и заслушены жалобы от родителей о грубом обращении с детьми, совершен выезд с проверкой, факты подтвердились, обращение с детьми не соответствует медико-социальным стандартам и этическо-моральным нормам. По данному факту незамедлительно было начато внутреннее и внешнее расследование ситуации. В отношении трёх сотрудников, допустивших грубое обращение, принято решение об увольнении, начато досудебное расследование", - говорится в информации столичной администрации.

В пресс-службе акимата отметили, что с руководством Центра была проведена разъяснительная работа о недопущении подобных фактов впредь.

"Родителям детей был предложен перевод в другой госцентр КГУ "Центр социального обслуживания "Нурлы журек" акимата Астаны. Родители согласились на перевод в данный центр", - добавили в акимате.

Напомним, страшные подробности "воспитания" малышей появились в Telegram-паблике ZTB | QAZAQSTAN. В публикации говорится, что в инклюзивном детском саду "Балам-Ай" в Астане воспитатели издевались над детьми с особыми потребностями.

"Малышей избивали, оставляли без присмотра, насильно заставляли есть, закрывали одеялом, резко хватали за руки и ноги и мучили разными способами. Первой о подобных инцидентах узнала мама ребенка с ДЦП, которая пришла разбираться и посмотрела записи с камер наблюдения. Женщина пришла в ужас от увиденного. Она сняла всё на видео», – сопровождаются текстом кадры.