Тариф на привокзальной парковке изменили в Астане

В столице с 5 августа обновляются тарифы платной парковки у железнодорожного вокзала «Астана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для обеспечения более удобных и прозрачных условий для всех пользователей, отменяется заградительный тариф 1 тыс. тг/час после 2-6 часов пребывания на парковке.

«Теперь почасовой тариф составит 200 тенге за час пребывания. То есть, за каждый час нахождения транспортного средства на платной парковке пользователю будет начисляться по 200 тенге», – сообщили в акимате.

Например, при нынешнем тарифе трехчасовая стоянка автомобиля на платной парковке водителю обходится 1 200 тенге, при новом тарифе будет — 600 тенге.

Если время достигнет, к примеру, более 6 часов, то при нынешнем тарифе это – 4 200 тенге, по-новому – 1 200 тенге.

В акимате напомнили, что стоимость стоянки на платной парковке на железнодорожном вокзале «Астана» не менялась с 2017 года. Тарифная сетка пересмотрена по итогам обращений жителей и с учетом текущих финансовых показателей расходов на обслуживание парковки.