фото из архива Данияра Дуйсенбая

В 1946 году казахский ученый, археолог Алькей Маргулан приступил к исследованиям­ пустынного массива Бетпакдала, что растянулся от западного побережья Балхаша до нижнего течения Сарысу. Центрально-Казахстанская археологическая экспедиция под его руководством пересекла равнинную территорию вдоль и поперек. Но многие ценнейшие памятники истории так и не изучены досконально. Дело великого ученого продолжили и продолжают новые поколения археологов. Из более чем 100 памятников исследовано около 40. В этом году археологические раскопки проводились на могильнике Косагалы, об особенностях исторического памятника журналисту «Казправды» рассказал руководитель экспедиции, сотрудник Национального музея Казахстана, археолог Данияр Дуйсенбай.

– В следующем году исполнится 80 лет с начала археологических раскопок в северной части Бетпакдалы, – отметил он. – Атасуский район считается крупнейшим в Центральном Казахстане местом скопления памятников, начиная с палеолита, потом развитого и позднего бронзового века, раннего железного века и так далее. Известнейшими и значимыми памятниками истории в научном сообществе признаны такие объекты, как поселения Атасу I–II, Акмустафа, Мыржык, Акмая, а также могильники – Сангыруские курганы, Атасу, Акмустафа, Мыржыкские группы и Койшокы.

Именно здесь наши великие археологи, ученые Алькей Маргулан и Мир Кадырбаев обнаружили и исследовали крупный горно-металлургический центр по добыче и переработке медной руды, включавший Северо-Бетпакдалинский комплекс, занимавший северную часть пустыни и крайнюю юго-западную окраи­ну Казахского мелкосопочника.

Археологические раскопки, начавшиеся в 1946 году, продолжаются до настоящего времени без перерыва.

– Научные исследования, инициированные Центрально-Казахстанской археологической экспедицией, со временем превратились в устойчивую традицию, – рассказал Данияр Дуйсенбай. – Более тридцати археологов во главе с Алькеем Маргуланом и Миром Кадырбаевым доказали, что район Атасу являлся одним из древних металлургических центров. Обнаруженные нами артефакты и конструктивные особенности исследованных памятников служат убедительным подтверждением этого вывода. Найденные металлургические печи, домны шахтного типа, датируемые эпохой бронзы, доказывают, что за тысячи лет до нашей эры местные племена занимались добычей руды и ее обработкой, плавили бронзу, отливали орудия труда и части оружия.

Год за годом исследуя памятники Бетпакдалы, ученые искали именно такие «говорящие» находки. В этом году экспедиция под руководством Данияра Дуйсенбая вела раскопки могильника Косагалы, что расположен в 100 км к югу от поселка Жанаарка. Этот объект также относится к Атасускому археологическому району.

– Мы достигли своей цели в этом направлении: в Косагалы найдены части боевых топоров, наконечники стрел, копий, – пояснил археолог. – Найдено около 10 бронзовых предметов, которые прекрасно сохранились и не тронуты грабителями.

Могильник Косагалы относится­ к эпохе бронзы и датируется XVI–XIV вв. до н. э. По своему размеру (12 м в диаметре и 1 м в высоту), архитектурному облику он может быть отнесен к числу элитарных погребальных сооружений бронзового века.

– Косагалы представляет собой компактную группу из восьми погребальных сооружений, расположенных на небольшом возвышении в степной долине, – описал памятник истории Данияр Дуйсенбай. – Само расположение комплекса и близость к речке, некая топографическая изолированность придают участку закрытый характер, а это может свидетельствовать об осознанном сакральном выборе ландшафта для захоронений.

Археологические раскопки проводились на трех объектах из восьми. Два из них – среднего размера – могли принадлежать рядовым членам племени. В них есть явные признаки разграбления, возможно, спустя малое время после проведения обряда захоронения. Здесь археологи обнаружили фрагменты керамичес-ких сосудов. Судя по орнаменту, они были изготовлены в эпоху бронзы, примерно в XVI–XIV вв. до н. э.

– Большой памятник, я считаю, это кенотаф, то есть ритуальное сооружение без погребения, там нет останков, – пояснил археолог. – У казахского народа есть традиция: если человек ушел из жизни далеко от родных мест и нельзя было привезти его тело из-за расстояния или других причин, для него сооружали символическое место погребения. Его не тронули грабители, а это означает, что они знали – ни тела, ни сопутствующих ценных вещей не найдут. Кстати, бронзовые артефакты мы нашли не в самом захоронении, а в стороне, чуть восточнее от кенотафа.

С археологической, историчес­кой точки зрения Косагалы – это ценнейший памятник истории. В археологической науке сторонам света придается большое значение, ведь древние люди, населявшие Бетпакдалу, свято почитали культы солнца и огня. Так и в Косагалы, расположенном в месте, где металлургия считалась сакральным ремеслом, есть все признаки почитания этих культов.

– Когда-то культовые артефакты в этих местах находил известный археолог Жолдасбек Курманкулов, – отметил Данияр Дуйсенбай. – Их датировали поздним бронзовым, ранним железным веком до нашей эры, то есть культы солнца и огня берут свое начало в эпоху бронзы. Далее его переняли в железном веке, потом гунны. Почитание солнца и огня сохраняется в культурных традициях нашего народа. К примеру, очищающий огонь в обряде алас-тау, или солнце, как ключевой символ флага Казахстана.

Обращение к историографии бронзового века Центрального Казахстана, подчеркнул Данияр Дуйсенбай, позволяет проследить, как из набора случайных наблюдений и отдельных находок формировалась целостная научная картина, раскрывающая уникальную роль этого региона как «металлургического сердца степей». Настоящее исследование ставит своей целью рассмот­реть основные этапы изучения, выявить вклад ведущих ученых, а также обозначить актуальные проблемы и перспективы дальнейшего изучения.