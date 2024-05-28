Известный лыжник поможет Казахстану подготовиться к крупным соревнованиям

Спорт
102
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился с олимпийским чемпионом 1994 года по лыжным гонкам, четырехкратным чемпионом мира, 4-кратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, многократным чемпионом СССР, двукратным обладателем Большого хрустального глобуса Владимиром Смирновым, сообщает Kazpravda.kz   

Фото: Минтуризма и спорта

Пресс-служба Минтуризма сообщила, что министр поздравил прославленного лыжника с назначением на должность вице-президента Ассоциации лыжных видов спорта Казахстана и 30-летием со дня завоевания первой в истории независимого Казахстана золотой медали на зимних Олимпийских играх.

На сегодняшний день развитие данного вида спорта культивируется в 14-ти регионах нашей страны. По Казахстану имеется 125 баз для проведения учебно-тренировочных сборов, а также 4 лыжных стадиона для проведения соревнований. Вместе с тем, в настоящее время результаты сборных команд Казахстана по лыжным гонкам неудовлетворительны.

«Ваш опыт и видение очень нужны современному казахстанскому лыжному спорту. Учитывая, что до начала Азиатских игр в Харбине осталось меньше 9 месяцев и до Олимпиады в Италии осталось меньше двух лет, необходимо провести отбор потенциальных лидеров для завоевания Азиатских и Олимпийских медалей», - сказал Ермек Маржикпаев.

В завершение совещания глава ведомства отметил, что необходимо проработать план подготовки спортсменов, работу тренеров-консультантов и выработать эффективное финансирование данного спорта.

#Спорт #Минтуризма #лыжники

Популярное

Все
Адвокату Бишимбаева угрожали неизвестные в Астане
Ушел из жизни патриарх отечественной медицины
Во Франции мэр тратил госсредства на медиума, чтобы связаться с умершим отцом
Пенсионер взорвал свой дом газбаллонами в Петропавловске
Для решения энергетических проблем республике срочно нужна АЭС
Менталитет и характер нации – то, что веками созревает в крепком сплетении этнической культуры, духовных ценностей и человеческих добродетелей
Поставлена задача спасти апорт как сорт
Если есть спрос на спецовки – значит страна работает!
Два новых рекорда установил Роналду
Древние рукописи и манускрипты представили в Астане
Казахстан и Туркменистан нацелены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов
ЕС пересмотрит свои отношения с Израилем из-за удара по Рафаху
Прививать культуру чтения, чтобы перестать верить на слово «интернет-экспертам»
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Вывозим сырье, порождаем фейковое производство
Жителей Вашингтона предупредили об угрозе торнадо
Финансировать по-новому праздники и концерты планирует Минкультуры
Ребенок за рулем авто наехал на людей в Жезказгане
Трагедией закончились поножовщина и стрельба в Актобе
Чиновников из МЧС судят по подозрению в получении взяток
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Что связывает Пушкина с областью Абай?
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
«Тайник-KZ» стал брендом
Казахстан – не проходной двор
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
У Казахстана уникальный культурный код
Посвящается поэту и гражданину
Фундамент языка закладывается с колыбели
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Римма Волосенко выиграла бой на квалификационном турнире по…
Республиканский челлендж «Атқа міну дәстүрі» запустили спор…
Казахстанские гимнасты завоевали два золота на этапе Кубка …
Аида Бауыржанова завоевала бронзу на ЧА по спортивной гимна…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]