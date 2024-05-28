Известный лыжник поможет Казахстану подготовиться к крупным соревнованиям

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился с олимпийским чемпионом 1994 года по лыжным гонкам, четырехкратным чемпионом мира, 4-кратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, многократным чемпионом СССР, двукратным обладателем Большого хрустального глобуса Владимиром Смирновым, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

Пресс-служба Минтуризма сообщила, что министр поздравил прославленного лыжника с назначением на должность вице-президента Ассоциации лыжных видов спорта Казахстана и 30-летием со дня завоевания первой в истории независимого Казахстана золотой медали на зимних Олимпийских играх.

На сегодняшний день развитие данного вида спорта культивируется в 14-ти регионах нашей страны. По Казахстану имеется 125 баз для проведения учебно-тренировочных сборов, а также 4 лыжных стадиона для проведения соревнований. Вместе с тем, в настоящее время результаты сборных команд Казахстана по лыжным гонкам неудовлетворительны.

«Ваш опыт и видение очень нужны современному казахстанскому лыжному спорту. Учитывая, что до начала Азиатских игр в Харбине осталось меньше 9 месяцев и до Олимпиады в Италии осталось меньше двух лет, необходимо провести отбор потенциальных лидеров для завоевания Азиатских и Олимпийских медалей», - сказал Ермек Маржикпаев.

В завершение совещания глава ведомства отметил, что необходимо проработать план подготовки спортсменов, работу тренеров-консультантов и выработать эффективное финансирование данного спорта.