Известный стилист провела мастер-класс для десантниц Казахстана

Эксперт поделилась с женщинами-военнослужащими лайфхаками о том, как миксовать предметы гардероба, научиться выбирать "свою" вещь и одеваться стильно и красиво за небольшой бюджет.

Фото пресс-службы Десантно-штурмовых войск

Как правильно сочетать стили в одежде, подобрать капсульный гардероб, определить цветотип личности и о многом другом рассказала женщинам-десантницам и женам военнослужащих эксперт в области имиджа и стиля Жанна Ахметова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Десантно-штурмовых войск.

Мероприятие было организовано службой по организации работы с семьями военнослужащих Десантно-штурмовых войск. Fashion-блоггер провела для девушек краткий экскурс в мир моды, рассказала о современных трендах и базовых вещах, погрузила девушек в мир колористики.

Жанна Ахметова поделилась лайфхаками о том, как миксовать предметы гардероба, научиться выбирать "свою" вещь и одеваться стильно и красиво за небольшой бюджет.

"На самом деле этот мастер-класс очень актуален для нас, женщин-военнослужащих, ведь большую часть времени, находясь на службе, мы носим военную форму. В повседневной жизни мы уделяем мало внимания "гражданскому" гардеробу, предпочитая красоте удобство. Сегодня мы узнали, как правильно, а главное в сочетании с модными трендами, сочетать эти два качества одежды", - поделилась впечатлениями офицер управления воспитательной и идеологической работы старший лейтенант Жулдуз Джумакеева.

Участницы мастер-класса задавали много вопросов, самым актуальным из которых стал о подростковых трендах и их пристрастию к "балахонам" и черному цвету. Отвечая на него, Жанна Ахметова отметила, что привить вкус к красивым вещам у подростков можно лишь собственным примером. Не навязывая собственные пристрастия, а терпением и любовью.

В завершение мастер-класса стилист дала рекомендации по каждому типу фигуры и провела разбор гардероба нескольких участниц мероприятия, отметив их чувство стиля и четкую линию направленности в одежде.