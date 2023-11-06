Изъято более 104 тонн маковой соломки

На улицы городов не допущено более одного миллиона доз опия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Департаментом по противодействию наркопреступности МВД с полицией Западно-Казахстанской области и транспортной полицией во взаимодействии с органами прокуратуры завершена широкомасштабная спецоперация по пресечению канала поступления из-за рубежа поставок пищевого мака, который в своем составе имел значительные примеси маковой соломы и опия.

– Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке подразделений специального назначения проведены задержания на территории Уральска, Актобе, Шымкента и Алматы восьми человек, которые закупали опийный мак в Алматы и реализовывали его на западе страны. Организовал наркотрафик 50-летний житель Шымкента – владелец четырех магазинов в Актобе и Уральске, через которые он и реализовывал маковую солому – основное сырье для изготовления экстракционного опия. Здесь же наркозависимым продавался промышленный растворитель, использующийся для изготовления наркотика. Полицейскими одновременно проведено 35 обысковых мероприятий с задержанием подозреваемых в Астане, Алматы, Уральске, Шымкенте, Актобе, Костанае, Кокшетау и Рудном, – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.

В Уральске в ходе обысков в двух магазинах изъято 13 мешков с высушенной маковой соломой, коробки с растворителем, весы, кассовые журналы, в которых фиксировались денежные потоки, полученные от наркоторговли.

В Актобе было изъято еще 68 мешков с маковой соломой, упаковки с растворителем, кассовый журнал и внедорожник Toyota Highlander, на котором преступники перевозили наркотики.

В Шымкенте был задержан организатор преступного бизнеса. У него дома было изъято шесть кассовых журналов, в которых фиксировались финансовые потоки от наркоторговли, пять мешков высушенной маковой соломы, внедорожник марки Toyota Land Cruiser Prado 150, а также большегруз DAF.

В Алматы был проведен обыск складских помещений, арендуемых одним из участников преступной группы. Было обнаружено и изъято более 22 тонн маковой соломы, а также внедорожник BMW X5. Одновременно транспортной полицией производились задержания семи фигурантов, которые наладили общий семейный преступный бизнес по реализации опийного мака в Астане, Алматы, Костанае и Рудном.