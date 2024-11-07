John Deere и Eurasia Group расширяют локальное присутствие в Казахстане

Сельское хозяйство , Цифровизация
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Дана Аменова
корреспондент

Это стало возможным благодаря подписанию меморандума о взаимопонимании между компаниями с холдингом «Байтерек»

Фото: baiterek.gov.kz

John Deere и Eurasia Group при поддержке холдинга «Байтерек» расширяют локальное присутствие через сборочное сотрудничество в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz  

Важный шаг для укрепления сельскохозяйственного и промышленного секторов Казахстана был сделан благодаря подписанию меморандума о взаимопонимании между компаниями Deere & Company, Eurasia Group и холдингом «Байтерек». 

Цель соглашения – содействие развитию технологий, обмену знаниями и устойчивому развитию в Казахстане. Это стратегическое партнерство подчеркивает приверженность к внедрению инноваций, увеличению местных производственных возможностей и поддержке долгосрочного экономического роста страны.

Согласно условиям меморандума, сотрудничество будет акцентировано на внедрении новых технологий, цифровой трансформации и промышленном развитии с целью повышения эффективности в сельскохозяйственном и промышленном секторах.

«Используя передовые технологии и поддерживая обмен знаниями, мы закладываем основу для устойчивого роста, который принесет пользу как экономике, так и местному населению», — заявил президент John Deere по направлению «Сельское хозяйство и газонные покрытия» в странах СНГ и Центральной Азии Чаба Лейко.

Своим мнением также поделился заместитель председателя правления холдинга «Байтерек» Жандос Шайхы. 

«Мы приветствуем интерес мировых лидеров индустрии к прямым инвестициям в Казахстан, так как это будет способствовать устойчивому экономическому росту через реализацию значительного агропромышленного потенциала нашей страны и региона», — отметил он. 

Ожидается, что это соглашение будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению экономической независимости и устойчивому росту сельскохозяйственной отрасли Казахстана. Оно отражает общую цель компаний Deere & Company, Eurasia Group и холдинга «Байтерек» по повышению конкурентоспособности страны и ее лидирующих позиций в области сельского хозяйства и промышленного развития в Центральной Азии.

#Байтерек #меморандум #Eurasia Group #John Deere

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