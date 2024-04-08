К 2100 году рождаемость в мире критически упадет

Общество
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Лилия Сыздыкова

Международная группа ученых составила глобальный прог­ноз рождаемости к середине и к концу нынешнего столетия и пришла к выводу, что почти во всех странах на планете рож­даемость упадет ниже уровня воспроизводства, пишет Naked Science со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet.

фото из архива "КП"

Ученые подсчитали, что к 2050 году в 155 из 204 (76%) стран показатель суммарного коэффициента рождаемости (среднее число рождений детей на одну женщину на протяжении всей ее жизни) будет находиться ниже уровня воспроизводства. К 2100 году это число станет еще больше – до 198 из 204 стран (97%). Согласно прог­нозу, к 2100 году только в шести странах – Самоа, Сомали, Тонга, Нигер, Чад и Таджикистан – показатели рождаемости будут выше уровня воспроизводства.

«Будущие тенденции в показателях рождаемости полностью изменят мировую экономику и международный баланс сил, потребовав реорганизации общества», – цитирует Naked Science одного из авторов статьи доктора Наталью Бхаттачарджи.

#дети #прогноз #рождаемость #журнал #The Lancet

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