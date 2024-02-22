К больному на дрезине

На протяжении всего февраля в связи со снегопадами, метелями, лавинами и сибирскими морозами на дорогах области действуют ограничения. Несмотря на непогоду, бригады скорой помощи с начала месяца совершили больше 700 выездов в сельской местности.

Как рассказали в областной станции скорой медпомощи, в Уланском районе 20 февраля поступил звонок из села Смолянка: у 50-летнего мужчины ухудшилось состояние, он начал задыхаться. Ближайший поселок Асубулак, где имелся медицинский автомобиль, был примерно в 20 км. Машина немедленно отправилась по вызову, но за селом Огневкой дорога оказалась заметена. Старший фельдшер Галия Ергалиева не растерялась и обратилась в акимат и в полицию. Единственным доступным транс­портом на тот момент была дрезина – специализированный вагон для контроля железнодорожных путей между Усть-Каменогорском, Огневкой и Серебрянском.

«У фельдшера Ердаулета Адильханова смена закончилась, но он остался на посту, – рассказали в службе скорой помощи. – Сотрудник скорой сел на дрезину и вместе с полицейскими доставил больного в областную больницу».

Другой случай произошел в соседнем Курчумском райо­не, где в селе Акбулак заболели двое детей. Из админис­тративного центра выехал медицинский автомобиль, но возле села Егиндыбулак техника встала – трассу замело снегом. Врачи обратились к спасателям, те задействовали высокопроходимый автомобиль «Трэкол». Все время, пока чеэсники забирали малышей, медики ждали. И дальше в соп­ровождении спасателей доставили маленьких пациентов в районную больницу.