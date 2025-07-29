Фото: Минобороны РК

По информации Минобороны, проведен визуальный осмотр водной поверхности и береговой полосы, выполнены облёты района с применением беспилотных летательных аппаратов.

Южная часть побережья дополнительно обследована наземными и водными группами. Для детализации районов прочёсывания акватория условно разделена на сектора. На воде задействованы 13 единиц плавсредств, используются специальные технические средства обследования дна.

28 июля в район проведения операции прибыли дополнительные силы и средства из других регионов. В том числе, из Конаева — поисковое подразделение, а также из Актау — личный состав и техника, доставленные военно-транспортным самолётом A-400. В составе — водолазное снаряжение, эхолоты, катер и лодка, предназначенные для обследования труднодоступных участков водоёма.

К операциям дополнительно привлечены силы и средства ещё пяти воинских частей. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. Обнаружены фрагменты вертолёта. Ведётся их идентификация .

Отмечается, что операция проходит в условиях сложной гидрографии. Несмотря на это, все задействованные подразделения продолжают выполнять поставленные задачи с максимальной точностью и слаженностью.

Министерство обороны совместно с другими государственными органами предпринимает все возможные меры для завершения поисков. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления новых данных, добавили в пресс-службе.

Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 сил воздушной обороны ВС РК. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа.