К поискам вертолета привлекли силы Актау, Конаева и ещё пяти воинских частей

Происшествия,Армия
122

Поисково-спасательная операция в районе Сорбулакского водохранилища продолжается, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

По информации Минобороны, проведен визуальный осмотр водной поверхности и береговой полосы, выполнены облёты района с применением беспилотных летательных аппаратов.

Южная часть побережья дополнительно обследована наземными и водными группами. Для детализации районов прочёсывания акватория условно разделена на сектора. На воде задействованы 13 единиц плавсредств, используются специальные технические средства обследования дна.

28 июля в район проведения операции прибыли дополнительные силы и средства из других регионов. В том числе, из Конаева — поисковое подразделение, а также из Актау — личный состав и техника, доставленные военно-транспортным самолётом A-400. В составе — водолазное снаряжение, эхолоты, катер и лодка, предназначенные для обследования труднодоступных участков водоёма.

К операциям дополнительно привлечены силы и средства ещё пяти воинских частей. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. Обнаружены фрагменты вертолёта. Ведётся их идентификация .

Отмечается, что операция проходит в условиях сложной гидрографии. Несмотря на это, все задействованные подразделения продолжают выполнять поставленные задачи с максимальной точностью и слаженностью.

Министерство обороны совместно с другими государственными органами предпринимает все возможные меры для завершения поисков. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления новых данных, добавили в пресс-службе.

Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 сил воздушной обороны ВС РК. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа.

#минобороны #пропажа #поиски #вертолет

Популярное

Все
Бегемот с характером
90-летний казахстанец стал жертвой телефонного мошенника
В Премьер-лиге установилось «двоевластие»
Зафиксированы серьезные нарушения
Приоритет – национальным видам
Прогресс Казахстана в достижении ЦУР оценили в ООН
С 98-летием, ветеран!
По мосту в Европу и Азию
Подведены итоги алматинского WTT Youth Contender
В области Жетысу модернизируют 57 сельских школ
На шахтах обновляют подъемники
Грызуны угрожают посевам
Земледельцы Приаралья обратились за поддержкой
Когда вода на вес золота
Хранители легенд и смыслов
Социальная сила искусства
Как противостоять цифровым преступлениям
Идеи, опередившие время
Оценить масштабы и потенциал аграрного комплекса
Обновление всерьез и надолго
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
Актау – культурная столица тюркского мира
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
«Барыс» объявил имя нового главного тренера
Скрытый патруль против лихачей
Первые медали Универсиады-2025
Юрий Дудь заочно арестован в России
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии
Звонили «из банка» – ответила полиция
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
К 2030 году в Казахстане планируют удвоить добычу меди
Сборная Казахстана по художественной гимнастике выступит на турнире в Румынии
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области

Читайте также

Троих человек с ребенком искали на плато Ассы в Алматинской…
В Таиланде в конфликте с Камбоджей погибли 22 человека
В полиции прокомментировали ДТП с участием жены Шавката Рах…
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Каз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]