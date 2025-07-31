В ходе совещания аким области Асхат Шахаров заслушал отчеты руководителей профильных управлений о ходе строительства и ремонта школ, обеспеченности материально-техническими ресурсами и готовности объектов образования к отопительному сезону.

Руководитель областного управления образования Булбул Кузембаева проинформировала, что в новом учебном году откроются шесть новых школ: четыре в рамках проекта «Келешек мектептері» и две частные. Кроме того, идет строительство 31 образовательного учреждения на 14 520 мест, включая 4 детсада, 26 школ и 1 учреждение дополнительного образования. Также одна школа на 1 000 мест возводится за счет средств частного инвестора.

В первый класс в этом году планируется принять свыше 19 тыс. детей, документы уже подали 15 170 первоклассников (78,7%). Прием продолжится до 31 августа.

В настоящее время в школах не хватает 244 педагога. Однако есть надежда закрыть этот дефицит за счет выпускников вузов и колледжей. В августе с целью набора кадров пройдет ярмарка педагогических вакансий в городе и районах.

Булбул Кузембаева также сообщила, что в этом году вводятся в программу учебники обновленного содержания для 4-го, 7-го, 8-го, 10-го и 11-го классов. На их приобретение выделено 1,68 млрд тенге. Заключено 135 контрактов с 13 издательствами. Поставка книг будет завершена до 25 августа.

– Проводится капитальный ремонт в 17 объектах образования, на эти цели выделено 5,36 миллиарда тенге. Приводят в порядок 11 школ, пять детских садов, два колледжа и одно учреждение дополнительного образования. Работы подрядные организации обязаны завершить до 20 августа. Единственное исключение составляет школа № 4 в городе Эмбе. До сдачи объекта учащиеся будут временно распределены по другим учреждениям города, – сказала Булбул Кузембаева.

На оснащение школ современным оборудованием из областного бюджета выделено 3,1 млрд тенге. Если в прошлом году обеспеченность предметными кабинетами составляла 71%, то в этом году показатель вырос до 80%.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности. За последние два года на эти цели выделен 1 млрд тенге. В 152 школах уже внедрена система «Алақан», интегрированная с платформой «Әлеуметтік әмиян». Параллельно ведется работа по соблюдению санитарно-эпидемиологических и противо­пожарных норм.

В сельских школах идет подготовка к отопительному сезону: закупается твердое и жидкое топливо на сумму 807,6 млн тенге, проверяется котельное оборудование.

Руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования области Гулнара Сарсенгалиева также обозначила основные проблемы, требующие срочного вмешательства. Основное внимание в ее докладе было уделено состоянию школьной инфраструктуры, кадровому обеспечению и качеству обучения.

Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Ержан Муздыбаев доложил о ходе строительных работ. В жилом массиве Шилисай города Актобе продолжается строительство школы на 600 мест, в селе Ащысай Мугалжарского района – школы на 60 мест, в микрорайоне «Самал» города Кандыагаша – школы на 600 мест. Наряду с этим строят спортзалы при средней школе № 3 в селе Мартук, при школе № 7 в Эмбе, а также при школе им. К. Жубанова в селе Каракол.

Подводя итоги совещания, аким области подчеркнул необходимость завершения всех ремонтных и строительных работ в срок, особое внимание он уделил качеству, готовности инженерных систем, обеспеченности учебниками и безопасности детей.

– Мы подходим к самому важному этапу подготовки – финишной прямой перед началом учебного года. И здесь не может быть места халатности, формальному подходу или отговоркам. До 1 сентября каждая школа, каждый детский сад и колледж, где ведутся работы, должны быть полностью готовы к приему детей. Особое внимание необходимо уделить качеству работ и инженерной инфраструктуре. Нужно усилить контроль за школьной безо­пасностью: входные группы, системы видеонаблюдения, сигнализация и тревожные кнопки должны работать безукоризненно. Образование – это приоритет, и здесь не должно быть компромиссов, – заключил Асхат Шахаров.