Качество кредитного портфеля казахстанских банков улучшилось – Финрегулятор

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Такую оценку озвучил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Олжас Кизатов на сегодняшнем брифинге в СЦК

Фото: Kazpravda.kz

За 10 месяцев 2023 года банки получили прибыль в размере 1,8 трлн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz

Кизатов отметил, что банковский сектор имеет достаточный запас капитала для покрытия текущих рисков. Собственный капитал составил 6,4 трлн тенге, что за счет увеличения нераспределенной прибыли с начала года увеличилось на 22,7%.

По словам замглавы АРРФР, за 10 месяцев 2023 года банки получили прибыль в размере 1,8 трлн тенге, что на 53,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Во многом это было связано с увеличением процентных доходов банков.

«Высоколиквидные активы банков по состоянию на 1 ноября 2023 г. составляют 14,6 трлн тенге, или 30% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме», -– сказал спикер.

Кроме того, значительно улучшились показатели качества портфеля. Коэффициент неработающих кредитов достиг своего исторически самого низкого значения и сохраняется на уровне 3,3% с начала 2022 года. 73,1% этого объема погашено провизиями, остальная часть займов – твердыми видами залога.

#кредиты #активы #прибыль #ликвидность #БВУ

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