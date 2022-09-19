Фото: Kazpravda.kz
Транспорт
Как будет проходить легазизация иностранных авто в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве рассказала о том, как будет проходить легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября текущего года, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Шугыла Турлыбек сообщила, что на сегодня госорганы принимают все необходимые законодательные и организационные меры для легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября текущего года.

«Разработаны поправки в Экологический и Налоговый кодексы. Граждане будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере порядка 200-250 тысяч тенге. Утильсбор при легализации оплачиваться не будет. Поправки в кодексы вступят в силу с января, поэтому легализация будет проводиться со следующего года. Уже сформированы списки автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. Автомобили, ввезенные позднее, под легализацию не попадут и будут регистрироваться на общих основаниях», - сообщила спикер.

По её словам, МВД и другие государственные органы разрабатывают способы для максимально простой и понятной процедуры легализации автомобилей. В частности, прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей.

«Зарегистрированным автомобилям будут выдаваться обычные белые номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет. Автомобили, не являющиеся товаром Евразийского экономического союза, должны будут оплатить таможенную пошлину. Для этого министерством финансов также вырабатываются приемлемые для граждан механизмы таможенного декларирования. После выработки всех условий проведения легализации будет принято соответствующее постановление правительства», - разъяснила Шугыла Турлыбек.

Она напомнила, что под легализацию не попадут «криминальные» и нерастаможенные автомобили.

Требований по возрасту и экологическому классу не будет.

«Даже с учетом введенного усиления ответственности по отдельным видам нарушений, никаких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полиция проводить не будет. Поэтому информация, распространяемая в различных социальных сетях, по вопросам страхования или преследования автовладельцев является некорректной, - резюмировала представитель МВД РК.

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