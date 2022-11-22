"Это не хорошо" – Карашукеев о помидорах за 1,5 тысячи тенге

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"Касательно огурцов и помидоров, то у нас ежегодно (рост цен – прим. ред.), это не первый год так. В октябре, ноябре у нас открытый грунт заканчивается. Продукция уходит с рынков. Появляется закрытый грунт, он дороже. В связи с этим этот небольшой скачок цен, он всегда бывает, но то, что 1,5 тысячи тенге помидоры – это не есть хорошо", – ответил глава МСХ.

Он сообщил, что у министерства есть план по увеличению количества теплиц.

"Здесь можно будет дать только один ответ – нужно увеличивать объем производства. Для этого все необходимые меры предусмотрены. Будем финансировать дальше, увеличивать объемы закрытого грунта, который выращивается. Конечно, есть проблема, что часть овощей в виде огурцов и помидоров у нас еще и экспортируется. Больше надо экспортировать. Я думаю, что сейчас цены стабилизируются. Этот скачок от открытого грунта к закрытому происходит ежегодно, поэтому каждый год мы увеличиваем площади производства и огурцов, и помидоров. Я думаю, что ситуация стабилизируется", – резюмировал Карашукеев.