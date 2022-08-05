Как будут переселять жителей аварийных домов в Атырау

Внушительная сумма в 40 млрд тенге необходима, чтобы переселить жителей аварийных домов, подлежащих сносу, в городе Атырау, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как рассказал аким города Мейирим Калауи, на сегодня в областном центре аварийными признаны 86 жилых строений, а это 1 500 квартир, что документально подтверждено. Снос этих домов и переселение жителей в новые дома могут обойтись бюджету в кругленькую сумму в 40 млрд тенге. Выделение такой громадной суммы на эти цели из бюджета за два-три года вряд ли возможно.

По утверждению градоначальника, продолжать же жить в ветхих домах нежелательно и к тому же небезопасно, качество жизни там очень низкое. Поэтому было принято решение призвать к этой работе бизнесменов, которые на месте ветхих домов построят новые дома в коммерческих целях, а жителям снесенных домов дадут возможность переселиться в новые квартиры.

Государство тоже подключится к этой работе, к примеру, путем прокладки инженерной инфраструктуры, сноса старых гаражей и так далее, чтобы оказать помощь частным предпринимателям.

В настоящее время в программу реновации включены 253 дома, подлежащие сносу, это 3 500 квартир, в которых проживают свыше 20 тысяч жителей. Программа реновации рассчитана до 2026 года, в ходе ее поэтапной реализации значительная часть ветхих домов будет снесена, на их месте появятся новые.