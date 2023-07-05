СпецЦОНы временно приостановят работу

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"В связи с техническими работами в информационных системах Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК по государственной регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений 7 и 8 июля будет приостановлена работа дежурных спецЦОНов страны. При этом дежурные ЦОНы будут принимать клиентов в эти дни", – оповестили в госкорпорации.



Здесь также напомнили, что 6 и 9 июля являются выходными днями для ЦОНов и спецЦОНов. В понедельник, 10 июля, специализированные центры обслуживания населения будут работать в штатном режиме.