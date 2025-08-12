Проект реализуется совместно с Massachusetts Institute of Technology (MIT) и будет охватывать все классы – от начальной до старшей школы

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В рамках поручения Президента по цифровизации в казахстанских школах запустят обучение ИИ, сообщает Kazpravda.kz

На заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев доложил о старте пилотной инициативы по внедрению искусственного интеллекта в школьную программу.

Проект реализуется совместно с Massachusetts Institute of Technology (MIT) и будет охватывать все классы – от начальной до старшей школы.

Первый этап программы предполагает внедрение ИИ на уроках цифровой грамотности для учеников 1-4 классов. Будет использован бесплатный интерактивный контент Day of AI – уроки продолжительностью 30-60 минут с методическими материалами для учителей и заданиями для учеников. Весь контент переведен на казахский и русский языки.

Второй этап охватит 1-12 классы, обеспечив полное покрытие школьников – от базовых знаний до продвинутых навыков работы с ИИ. Этот этап потребует дополнительной адаптации материалов и будет запущен позже. Министерству просвещения рекомендовано ввести программу Day of AI в качестве обязательной.

По данным министра, в Казахстане насчитывается 8 042 школы, из которых 7 917 уже подключены к интернету, в том числе 4 663 – через волоконно-оптические линии, еще 3 254 – по другим технологиям.

Также ранее министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил о том, что в образовательный процесс планируется поэтапно внедрять элементы AI. Подробнее об этом можно прочитать здесь.