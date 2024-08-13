Как фантазии становятся реальностью

Общество
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Николай Николаев

В Алматы в кампусе КазНУ им. аль-Фараби завершился десятый чемпионат по робототехнике и инновационным технологиям Almaty Tech Cup X, приуроченный к Кубку акима города Алматы.

фото пресс-службы КазНУ

Открывая международный конкурс, с приветственным словом выступил заместитель председателя правления – первый проректор КазНУ им. аль-Фараби Еркин Дуйсенов.

– Мы рады предоставить площадку нашего университета для всех тех, кто желает показать свои достижения, обменяться мнениями, совместно обсудить новые проекты. Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев обозначил совершенствование IT-технологий в учебном заведении одним из приоритетных направлений развития университета, – сказал он. – Преподаватели вузов, студенты, представители крупных компаний и научных организаций, которые собрались на одной площадке, готовы поделиться опытом и обменяться мнениями о новых возможностях робототехники и инновационных технологий в стране. Полагаю, что в будущем наш университет сможет стать ведущим в развитии искусственного интеллекта и достижении новых высот в таком прогрессивном направлении, как робототехника.

В ходе чемпионата была организована STEM-конференция для учителей, где студенты и школьники представили выставку исследовательских проектов, над которыми они работают. Организованный конкурс интеллектуальных проектов проводился по четырем основным направлениям: развитие робототехники, искусственного интеллекта, моделирование дронов и ракет.

Помимо этого, в рамках юбилейного чемпионата состоялся национальный этап всемирной олимпиады First Global Challenge. В нем приняли участие около сорока команд из Казахстана, а также представители Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Победившие команды получат право выступить на всемирной олимпиаде, где соберутся участники из 191 страны. Эта олимпиада пройдет в сентябре в Греции.

Организаторы чемпионата в Алматы подчеркивают, что он дает возможность обмениваться опытом по робототехнике и инновационным технологиям, создавать новые проекты, вовлекать молодежь в нау­ку. Конкурс был организован акиматом Алматы, общественным фондом USTEM Foundation и КазНУ.

#Алматы #чемпионат #робототехника #Almaty Tech Cup X

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