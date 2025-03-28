Как исчезает Белый город Общество 28 марта 2025 г. 3:30 12 Серик Кабдулов собственный корреспондент по Атырауской области Проект уникальной застройки уходит в историю фото из архива областного музея, фото автора Сейчас мало кто знает, что в послевоенные годы, вплоть до 90-х, Жилгородок являл собой своеобразный город в городе. Как рассказывают старожилы, можно было, не выезжая за его пределы, долгое время обходиться без городской инфраструктуры. Тут было все: магазины, школа, детсады, парикмахерская, баня, клуб, стадион, пляж и парк, кафе. Городок нефтяников был самым красивым и зеленым местом. Спустя более 80 лет здания здесь обветшали, от былой красоты не осталось и следа. Но обо всем по порядку... Когда все начиналось История строительства Жилгородка, или жилого городка нефтяников, как его сначала называли, напрямую связана с историей появления Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Великая Отечественная война была в самом разгаре, страна остро нуждалась в нефти. И в начале 1943 года советским правительством было принято решение о строительстве НПЗ вблизи города Гурьева. Это был стратегический объект под кодовым названием «Завод № 441». Данное предприятие строилось по программе ленд-лиза, согласно которой США поставляли СССР как своему союзнику во Второй мировой войне боеприпасы, медикаменты, разную технику, а также оборудование. Разумеется, не бесплатно, а в обмен на золото. И первые заводские установки сюда привезли как раз по ленд-лизу. Даже сам проект завода был выполнен американской фирмой «Баджер и сыновья». В 1944 году в Гурьев приехала группа американских специалистов из восьми человек. Наверное, это были самые первые американцы, побывавшие в будущей нефтяной столице Казахстана. Перед строителями стояла задача возвести за два года не только нефтеперерабатывающий завод, но и жилой городок для специалистов предприятия и их семей. После того как определились с площадкой для будущего объекта, стали решать, где строить заводской городок. И этим местом стал небольшой участок земли в 55 га на излучине реки Урал. Если посмотреть сверху на Жилгородок, сразу видно, что это полуостров, с трех сторон омываемый водами реки. И данный факт впоследствии сыграл очень важную роль при создании здесь уникального микроклимата. – Следом за руководством сюда повезли рабочую силу. НПЗ строился руками вольнонаемных рабочих со всех уголков Советского Союза, а также местных жителей, заключенных и спецпереселенцев. Причем меньше всего было именно вольнонаемных. Все они также приняли участие и в строительстве самого Жилгородка. А сами жили при этом в тяжелейших условиях – в бараках, в антисанитарных условиях. Кроме того, по устным сведениям, к строительству Жилгородка привлекали и фашистских военнопленных – немцев, румын, итальянцев и предателей-власовцев, – отмечает известный в регионе краевед Лев Гузиков. Перед строителями жилого городка стояла нелегкая задача, так как природные условия места строительства были чрезвычайно неблагоприятными. Строить Жилгородок было поручено двум архитекторам – Сергею Владимировичу Васильковскому и Александру Васильевичу Арефьеву, которые имели опыт строительства жилья в сложных климатических условиях Средней Азии. И первым делом они столкнулись с очень серьезной проблемой – практически полным отсутствием строительных материалов. Здесь нет леса, кирпича – только саман, глина и камыш. Да, старинные купеческие дома строили когда-то из кирпича, но его везли издалека. И запрашивать стройматериалы из других регионов, везти сюда было очень проблематично, ведь шла война. Выход был найден совершенно неожиданно. Помог случай. Однажды строители обратили внимание на то, что в старом Гурьеве у некоторых каменных построек второй половины XIX века цоколи сделаны из какого-то темно-серого камня, который хорошо сохранился. Старожилы подсказали, что это камни из обычного гипса, причем местного, и показали, где его добывали. Оказывается, под боком, в районе современного аэропорта, находились богатые залежи гипса, и в 1943 году спешно начали его добычу, построили там небольшой завод по производству кирпича из гипса. Так был найден стеновой материал. Ежедневно завод выпускал 1 200 гипсовых кирпичей и плит. Впоследствии маленький коллектив градостроителей, изучая местный небогатый ассортимент строительных материалов, решил взять на вооружение многовековой народный опыт. – При сооружении крыш использовали настил из камыша на глиняном растворе. Помимо гипсовых кирпичей частично использовали саманные. Между стенами засыпали морскую ракушку, которую привозили с острова Пешной. Таким образом, весь Жилгородок был практически на сто процентов построен из местных экологически чистых материалов. Более того, технические характеристики этих материалов, при всей их примитивности, идеально противостояли нашему суровому климату – ветрам, жаре и зимним морозам. Белый цвет гипсовых стен способствует меньшему нагреванию их солнцем. Белый город – так любовно называли жители свой микрорайон, – подчеркнул Лев Гузиков. Одновременно архитекторы изучали художественную культуру Казахстана. Сергей Васильковский и Александр Арефьев восхищались казахским орнаментом и решили стены жилгородских домов украсить орнаментальными панелями, которые очень гармонично вписались в общую архитектурную канву. К сожалению, сейчас, после многочисленных ремонтов и переделок фасадов домов, эти орнаменты уже не увидеть. – Самый первый домик, возведенный на стройплощадке Жилгородка, – это экспериментальное строение из первой партии гипсового кирпича. Архитекторы хотели посмотреть, как и что у них получится. Они были удовлетворены результатом и решили домик оставить, и когда Жилгородок заселили, в нем открыли почту и телеграф. Там и сейчас находится «Казпочта». И я считаю, что это старейшее здание почтового отделения нашего города. К сожалению, после капремонта оно потеряло аутентичность, – говорит Лев Гузиков. В целом весь микрорайон был отдельным автономно функционирующим маленьким городом. Осенью 1945 года задание правительства по сооружению завода и городка было выполнено. Позже опыт строителей Жилгородка использовался при строительстве других населенных пунктов в среднеазиатских республиках, сходных по климатическим условиям с нашей областью. Зеленый рай Здесь была проведена поистине гигантская, уникальная работа. Архитекторы жилого городка изначально допускали возможность озеленить эту абсолютно пустынную с сильно засоленной почвой территорию, защитить жителей и дома от солнца, ветра, пыли и наносов песка барьером зеленых насаждений. Успешность озеленения могла обеспечить близость воды. И по проекту центральную часть полуострова отвели под застройки, а всю прибрежную полосу с более или менее опресненной почвой – под зеленые насаждения. Городок еще и строить не начали, а уже специально для решения этой задачи пригласили почвенно-ботанический отряд Казахского филиала Академии наук СССР. Отряд возглавлял профессор геоботаники Владимир Андреевич Дубянский. Этот человек свыше 25 лет своей жизни отдал пустыням Средней Азии, которые объездил вдоль и поперек. Его даже прозвали «вечный путешественник пустыни». А опыты поливного земледелия принесли ему всеобщее признание. В Жилгородке научная экспедиция Владимира Дубянского провела обследования грунта, дала положительное заключение, после чего сажать будущий парк пригласили крупного специалиста Елену Федоровну Серову. К тому времени ее имя гремело по всему Урало-Эмбинскому району. В 30-х годах она посадила уникальные парки в Доссоре, Макате, Косчагыле и Ескине. Не только посадила, но и вырастила в, казалось бы, абсолютно непригодной почве и при практически полном отсутствии поливной воды. То, что придумала Елена Серова в Жилгородке, было необычайно интересно и очень трудно. Она решила для каждого дерева на полуострове найти то единственное место, на котором оно сможет вырасти. Таким местом оказалась узкая полоска земли в 100–150 метров вдоль берега Урала, именно там можно было вырастить настоящее высокое дерево. У нее созрел смелый план захватить у пустыни прибрежный кусок опресненной земли и оккупировать его мощной армией деревьев. А еще сплошной парковой стеной охватить городок, все насаждения уместив вдоль реки, а солончаковый центр плотно застроенный домами, усеять для начала цветами, чьи мелкие корни не проникают глубоко в почву. Парк начали сажать весной 1944 года, когда еще вовсю шла война, – 28 апреля из Саратова привезли 35 тыс. саженцев и посадили их за одни сутки. Это были солеустойчивые породы: тополь, карагач, шелковица, ясень и многочисленные кустарники. Весной 1945 года посадили еще 20 тыс. саженцев – уже более широкий ассортимент деревьев и кустарников. – Учитывались многие нюансы. Например, насаждения требовали непрерывной смены условий. Сперва их сажали очень густо, чтобы они принялись, зацепились корнями и друг дружке помогали расти, но позже многое из того, что посадили, специально вырубили. Это сделали, когда деревья подросли, для вентиляции, чтобы не создавать в парке жаркого застоя воздуха. В необходимости вырубки тогда сомневались, но Серову все же послушались, и в результате вырос огромный парк, в нем поселилась разная живность. Работа по озеленению Жилгородка продолжалась не один год. Позже здесь появились оранжерея, теплица, огороды, – делится историей краевед Лев Гузиков. Парк стал центром культурного отдыха горожан, особенно летом. Здесь и аттракционы работали, и танцы устраивались, и турниры по шахматам и шашкам под открытым небом проводились. На протяжении десятилетий он был главным местом отдыха и гордостью. В 1982 году архитектурному комплексу «Жилгородок» был придан статус исторического памятника республиканского значения. А в середине 80-х здесь в Доме культуры проводилось крупное культурное мероприятие, которое носило политический характер, – международный фестиваль «Тенгиз встречает друзей». Без статуса Закат Жилгородка начался с предоставления земельных участков под индивидуальное жилье в начале этого века. Как рассказывает Лев Гузиков, статус памятника республиканского значения, которым обладал мини-городок, накладывал определенные ограничения и запреты на проведение разного рода работ. – Поэтому выделение здесь земучастков под ИЖС, офисы и гостиницы являлось незаконным. Сделал я соответствующую публикацию в местном СМИ, разразился скандальчик, правда, все было безрезультатно. Кое-кого из чиновников наказали, но земучастки ни у кого не отобрали, поскольку они уже были застроены. В последующем незаконная раздача земель в парковой зоне и внутри Жилгородка продолжилась. Однажды «проснулась» прокуратура и опротестовала незаконные решения акимата о выдаче земельных участков, но затем дала задний ход, а чиновники продолжали спекулировать землей в этом престижном районе. Окончательно «убило» памятник строительство в 2008–2009 годах автомобильного моста с подъездной дорогой, пролегающей через весь микрорайон. До этого здесь был спальный район. Понятно, что автомобильный мост – дело нужное, поэтому активисты, в том числе и из числа жителей Жилгородка, предлагали акимату альтернативу – проложить подъездную автодорогу в объезд микрорайона. Тоже безуспешно, – говорит Лев Гузиков. Что касается всех старых жилгородских домов, то когда-то весь микрорайон находился на балансе местного нефтеперерабатывающего завода. За зданиями ухаживали, ремонтировали. Но уже к концу 80-х постепенно все сошло на нет, дома стали ветшать и разрушаться естественным путем. А когда открыли мост с автодорогой, здания стали разрушаться еще быстрее, дома просто трясутся от проезжающего потока автотранспорта. Последняя попытка спасти Жилгородок была предпринята в 2008 году местными НПО и группой жителей. Они подали в суд на городской акимат, потребовав прекратить выдачу земучастков в Жилгородке, восстановить аллеи, детские игровые площадки, привести в порядок пляж, а также признать строительство автомобильного моста, который пролегал посередине микрорайона, самовольным. Истцы очень хорошо подготовились: были ссылки на законы, переписка с различными ведомствами, в том числе и с Генеральной прокуратурой. Кроме того, на тот момент у властей отсутствовал утвержденный генплан города. Уже только поэтому законность любого масштабного строительства являлась, мягко говоря, сомнительной. – Я присутствовал в суде, все видел и слышал. Доводы истцов были столь весомыми, что юристы акимата пришли в легкое замешательство и предложили пойти на мировую. Посоветовавшись, истцы согласились заключить мировое соглашение. На этом и порешили. При этом акимат взял на себя обязательства по постепенному восстановлению Жилгородка. Но, как показало время, власти об этом быстро позабыли, – вспоминает Лев Гузиков. В прошлом десятилетии инспекция по охране памятников инициировала обследование микрорайона, после чего с него полностью сняли статус памятника ввиду того, что целостность микрорайона нарушена коттеджной застройкой, много ветхих домов и новодела. Статус памятника сохранили только Дом культуры имени Курмангазы, водонапорная башня и четыре жилых дома. Последние несколько лет акимат предлагает инвесторам построить новые дома на месте аварийных. – В настоящее время Жилгородок влачит жалкое существование, доживает свои последние годы. В аварийном состоянии находятся 75% объектов, 15% заброшены и только состояние 10% оценивается как удовлетворительное, – говорит Лев Гузиков. Историю Белого города сегодня можно услышать только от местных краеведов и экскурсоводов. В последние годы экскурсионные туры по исторической части Жилгородка стали единственной возможностью вспомнить историю знаменитого проекта известных архитекторов. Гостям и местным жителям, для которых родной край небезразличен, предоставлена возможность познавательной и увлекательной прогулки по старой части Атырау. Интересно ознакомиться с малоизвестными фактами о Жилгородке, его сохранившейся архитектурой, а также посетить единственный в Казахстане палеонтологический музей мезозойской эры. Это только один из примеров исторического забвения памятников истории и культуры. Как отмечает краевед Лев Гузиков, еще лет 30 назад список старинных зданий города насчитывал порядка трех сотен. – Сейчас же нет и ста. Из них только семь купеческих особняков занесены в список памятников местного значения и охраняются государством. Охраняются на бумаге, а не на деле. Владельцами почти всех зданий со статусом памятника являются предприниматели, юридические лица. Подавляющее же большинство других старинных объектов, коим не посчастливилось попасть в охранный список, – это обычные дома. Их жильцам не по карману дорогостоящий качественный ремонт фасадов, крыш, лестниц и других конструкций, а некоторые, к сожалению, попросту не осознают историко-культурной ценности таких зданий и настоятельно требуют сноса. Хотя их тоже можно понять, ведь для них это единственная возможность переехать и улучшить жилищные условия, – сетует Лев Гузиков. Между тем старая часть Атырау – это целый комплекс, остатки которого уцелели до наших дней. Там даже деревянные домики являются важными элементами архитектурной среды. Все это и формирует исторический облик города, от которого в скором времени, скорее всего, не останется и следа. #город #Атырау #история #памятники #Жилгородок