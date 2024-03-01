В Казахстане изменились правила погребения и ухода за могилами

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Изменения касаются распределения территории на кладбищах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

23 февраля заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров подписал приказ «Об утверждении типовых правил погребения и организации дела по уходу за могилами», сообщает Kazpravda.kz

— На каждого умершего жителя поселения или лица без определенного места жительства, умершего в этом поселении, для захоронения бесплатно выделяется земельный участок не менее шести квадратных метров. Территория кладбища состоит из участков, которые разделяются на ряды могил и обустраиваются проездами для транспорта и проходами к участкам могил, — говорится в документе.

Кроме того, в обязанности акимата города республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) входит организация свода данных учета и регистрация земельных участков, предназначенных под могилы, осуществление контроля за соблюдением условий договора по погребению, содержанию и обслуживанию кладбищ.

Также администрация отвечает за размещение актуальной информации по занятым и свободным участкам кладбища на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа и в публичной кадастровой карте.

Кроме того, аким города областного значения, района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа должен вести учет и регистрацию земельных участков, предназначенных под могилы, на основании журналов учета.

Стоит отметить, что перезахоронение останков на действующих и закрытых кладбищах не допускается, кроме следующих случаев:

- при преждевременной ликвидации кладбища или его участка;

- при транспортировке останков из отдельных могил для перезахоронения по Казахстану или за его пределами.

— Перезахоронение останков допускается только при отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний, таких как сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка, у умерших людей в течение двух первых недель с момента погребения, в последующем не ранее трех лет, а в песчаных грунтах не ранее одного года по согласованию государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, — указано в приказе. 

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