Как изменился облик вооруженных сил Казахстана за 30 лет – статья министра обороны

Надежный оплот нашей независимости

За 30 лет военного строительства в стране неузнаваемо изменился облик вооруженных сил. Говоря военным языком, многих целей удалось достичь.

В небе, на суше и море

Президент Республики Казахстан – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что укрепление оборонного потенциала, поддерж­ка военных и их семей являются приоритетными задачами нашего государства. С целью реализации поручений Президента страны по развитию вооруженных сил продолжается работа по реорганизации и оснащению подразделений, внедряются новые методы применения войск.

Воинские части и соединения Вооруженных сил Республики Казахстан начинали свой путь от различных советских группировок, дислоцировавшихся на нашей территории. Сегодня это мобильные, компактные, хорошо оснащенные войска, размещенные на всех важных направлениях.

В нужную минуту элитные подразделения Десантно-штурмовых войск готовы встать на защиту суверенного Казахстана, действуя как в общих боевых порядках, так и в отрыве от главных сил. Самые сложные задачи по обеспечению военной безопасности страны призваны выполнять силы специальных операций, укомплектованные наиболее подготовленными военнослужащими. Морские рубежи находятся под охраной Военно-морских сил.

За три десятилетия в респуб­лике создана многоуровневая система подготовки военных кад­ров от лейтенанта до генерала. Военные кадры готовят в Военном институте Сухопутных войск, Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи, Воен­ном институте Сил воздушной обороны. В вооруженных силах внедрен институт профессиональных сержантов, от которых во многом зависит боевая выучка солдат, состояние воинской дисциплины и морально-боевого духа в подразделениях. Создана и функционирует сеть республиканских военных школ.

Большой авторитет на международной арене наша армия приобрела в ходе миротворческой деятельности. Первый опыт был получен в 90-е годы прошлого века в составе сводного батальона при защите границ СНГ в Таджикистане. После этого была миссия специального подразделения Казбата в составе Многонациональных стабилизационных сил коалиции в Ираке.

Казахстанские военные проходили службу в качестве наблюдателей в миссиях ООН в Непале, Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре и ОБСЕ – в Грузии. В настоящее время наши офицеры находятся в миротворческих миссиях в Ливане и Западной Сахаре. С учетом важности этого направления в поселке Тлендиева в Алматинской области был открыт Центр миротворческой подготовки, где обучают саперов, военных медиков, полицейских и разведчиков.

Первым на постсоветском пространстве Казахстан создал в воору­женных силах органы военной полиции. Сегодня в их арсенале передовые виды вооружения, специальные технические средства и информационные системы.

С ростом экономики, обеспечившей стабильное финансирование армии, возросла интенсивность учебно-боевой деятельности, улучшился быт военнослужащих. В середине апреля Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих». Документ призван улучшить социальное обеспечение защитников Отечества, регламентировать вопросы прохождения воинской службы. В частности, предусмотрены переход права приватизации служебного жилища, получение денежной компенсации и использование права на обмен членами семьи умершего военнослужащего, приватизация служебных жилищ по остаточной стоимости или безвозмездно, расширение прав и обязанностей военнослужащих.

Глава государства неустанно акцентирует внимание на необходимости оснащения армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. Идет постоян­ная работа, направленная на повышение качественных параметров войск и их поэтапное перевооружение. Исторически так сложилось, что на вооружении у нас стоит бронированная техника советского и российского производства. В то же время в Казахстане налажен выпуск современных бронированных колесных машин, планомерно закупаются ракетно-артиллерийские и тяжелые огнеметные системы, комплексы радиоэлектронной разведки и борьбы.

Состояние Сил воздушной обороны находится под пристальным вниманием руководства страны. Учитывая современные вызовы и угрозы, подразделения, стоящие на боевом дежурстве по охране воздушных рубежей родины, должны быть оснащены передовыми видами вооружения.

В соответствии с программой перевооружения войска ПВО получили новые и модернизированные ракетные комплексы и радиолокационные станции. Модернизацию некоторых видов вооружения осуществляют казахстанские предприятия в рамках реализации национального проекта «Безопасная страна». Авиационный парк Сил воздушной обороны пополнен современными истребителями, военно-транспорт­ными самолетами, ударными и транспортно-боевыми вертолетами. Для выполнения задач разведки, постановки помех и нанесения точных ударов по наземным целям на вооружении стоят ударно-разведывательные, разведывательные и тактические БПЛА.

От классики – к новым видам боя

С учетом характера новых вызовов и угроз в условиях обострения международной обстановки боеготовность и боеспособность подразделений обретают особую актуальность. Гибридные войны требуют кардинальных изменений в боевой подготовке. Сегодня армия перешла от применения классических видов боя в обороне и наступлении к овладению навыками борьбы с учетом опыта современных во­оруженных конфликтов. Это бой в городе, в горной местности против незаконных вооруженных формирований, которые действуют, как правило, небольшими группами, достаточно мобильны и технически хорошо оснащены. При отработке вопросов проведения специальных операций организовано взаимодействие и обмен практическим опытом с подразделениями других войск и воинских формирований.

Как показывает практика, рота остается ключевым звеном при ведении боевых действий в населенном пункте против незаконных вооруженных формирований. Поэтому очень важно, чтобы и личный состав, и командиры уверенно ориентировались в быстро меняющейся обстановке, эффективно использовали имеющиеся силы и средства.

В рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева Генеральный штаб проводит работу по пересмотру программы боевой подготовки, внедрению новых способов применения войск. В настоящее время рабочая группа занимается переработкой руководящих документов.

Исходя из опыта современных вооруженных конфликтов и угроз военной безопасности, в обучение войск уже внесены изменения, направленные на совершенствование боевых навыков личного состава. В практику подготовки подразделений введена армейская тактическая стрельба, навыки которой необходимы при ведении боя в городе. С командирами подразделений проводятся тактические занятия по вопросам поддержания режима чрезвычайного положения. Выработаны и введены в подготовку общевойсковых подразделений способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, в ходе боевой учебы происходит взаимодействие и обмен практическим опытом с подразделениями других войск и воинских формирований. Ново­введения позволяют повысить уровень обученности личного состава и боеспособности под­разделений вооруженных сил, эффективно использовать имею­щиеся силы и средства.

Указом Президента в структуре Минобороны образовано командование Сил специальных операций. Их применение возможно как в мирное, так и в военное время.

Уточню, что компоненты ССО существуют с 2013 года во всех трех видах вооруженных сил. Создание единого командования направлено на повышение оперативности и эффективности действий Сил специальных операций при выполнении сложных и ответственных задач.

Высокоподвижные и обученные, хорошо оснащенные и экипированные подразделения, как правило, востребованы в тех случаях, когда применение обычных войск считается преждевременным или слишком затратным. На Силы специальных операций возложено решение специальных задач по обороне и военной безопасности, участие в антитеррористических операциях и противодействие незаконным вооруженным формированиям.

Министерство обороны уже определило состав сил и средств подразделений, задачи и функции командования. В настоящее время идет комплектование частей непосредственного подчинения. Отбор производится исключительно из числа действующих военнослужащих вооруженных сил. Принимаются неотложные организационные меры для обеспечения готовности к выполнению специальных операций совместно с другими силовыми структурами. Изменение порядка подчинения и создание управления командующего Силами специальных операций позволит повысить уровень боевой подготовки личного состава, их оснащенность высокоточным оружием, средствами разведки и связи.

Нарастающая геополитическая напряженность повлияли на приори­теты в обеспечении безопасности страны. Глава государства поставил задачу кардинальной реорганизации системы обеспечения национальной безо­пасности, и вооруженные силы – один из важных ее компонентов.

Идут изменения на организационном, техническом и технологическом уровнях. Вносятся коррективы в планы боевой подготовки войск, где упор делается на выполнение нестандартных задач, оперативное принятие решений и межведомственную координацию. Эффективность системы управления войсками во многом зависит от объективного анализа обстановки, внедрения цифровых подходов.

В этих условиях особое значение приобретают средства связи, радиоэлектронной борьбы и разведки. Мы уже пересмотрели план приобретения вооружения и военной техники на 2022 год. Большой объем работ связан со строительством объектов хранения и утилизацией неиспользуемых боеприпасов.

Выполнение этих задач зависит от кадрового потенциала вооруженных сил и качества военного образования. Эти вопросы также находятся в поле зрения руководства Минобороны.

Таковы, если вкратце, задачи, стоящие перед нами. Их решение требует от руководящего звена максимальной концентрации усилий, последовательных и слаженных действий.

Общеизвестно, что чрезвычайные ситуации, возникшие в результате взрывов в Арысе и Сарыкемере, казахстанцы неразрывно связывают с оборонным ведомством. Однако проблема неиспользуемых боеприпасов возникла не вчера. С учетом низкой плотности населения стратегические запасы боеприпасов Советского Союза свозились на территорию нашей страны еще с 30-х годов прошлого века.

С момента создания Министерство обороны стало заниматься инвентаризацией боеприпасов, их проверкой на пригодность, сортировкой и рассредоточением. Часть боеприпасов в качестве военно-технической помощи была передана соседним государствам, другая уничтожается либо подлежит дальнейшему хранению.

До недавнего времени утилизацией боеприпасов занимались подведомственные Министерству индустрии и инфраструктурного развития организации. После арысских событий был принят Комплексный план по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов в вооруженных силах.

Но темпы утилизации неис­пользуемых боеприпасов ввиду ограниченных технологических и производственных возможнос­тей подведомственных Мининдуст­рии предприятий оставляли желать лучшего. Поэтому были приняты законодательные изменения, которые позволили Министерству обороны наряду с предприятиями МИИР выполнять меры по утилизации непригодных к использованию и опас­ных для дальнейшего хранения боеприпасов.

С наступлением весны такие работы возобновились. Это касается и Арыса, и Сарыкемера, где идет очистка технической территории и уничтожение взрывоопас­ных предметов на специально организованных полигонах. Их местоположение согласовано с местной исполнительной властью. Работы ведут военнослужащие инженерно-саперных подразделений, которые прошли обучение под руководством инструкторов, имею­щих высокую квалификацию и практический опыт, в том числе за рубежом.

В рамках национального проекта «Безопасная страна» будут построены современные базы хранения боеприпасов, расположенные на безопасном от населенных пунктов расстоянии. Это также поможет решить вопросы по хранению боеприпасов и, по большому счету, безопасности граждан.

В местах хранения боеприпасов усилены меры пожарной безопас­ности, возведены модульные пожарные депо, установлены молниеотводы, обустроены пожарные водоемы. На складах с боеприпасами устанавливаются также автоматические системы пожаротушения.

Взрастить мужчину и защитника

Известно, что моральный дух в армии играет не последнюю, а порой и решающую роль в достижении результата. Бесспорно также, что будущего воина надо начинать воспитывать со школьной скамьи. Считаю, что патриотом нельзя стать по приказу, ведь понимание родины начинается с родного дома, с семьи, со школы. Это требует сис­темной работы всех госорганов, учреждений образования, культуры и спорта, средств массовой информации, ветеранских организаций. Она направлена на изучение истории, популяризацию ценностей, которые помогли старшему поколению пройти через невероятные трудности и испытания, выстоять и победить в Великой Отечественной войне.

В канун важных событий, государственных праздников организуются встречи школьников и призывников с общественными деятелями, военнослужащими и ветеранами вооруженных сил. Есть среди них и те, кто прошел через войну в Афганистане, служил в горячих точках, в составе миротворческих миссий ООН.

Традиции старшего поколения чтят участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз». Сегодня оно охватывает более 200 тыс. юношей и девушек. Ежегодно для них проводится республиканский сбор «Айбын», где ребята демонстрируют свои интеллектуальные, творческие способности, физическую подготовку, которые пригодятся им в армии.

За годы независимости армейскую школу прошли их отцы – сотни тысяч казахстанцев. И это незабываемая страница в их биографии, и об этом они рассказывают своим детям и внукам.

События «трагического января» показали большие пробелы в сфере патриотического воспитания в стране. Об этой проблеме на заседании Мажилиса Парламента говорил Президент Казахстана – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что многие молодые люди боятся идти служить. Между тем лучшие традиции казахстанской армии – естественное продолжение героизма наших предков, отважно защищавших родную землю, а также беспримерных под­вигов участников Великой Отечественной войны. Поэтому дело всего общества, чтобы потомки храбрых батыров шли служить с желанием, и самое главное – были готовы к воинской службе.