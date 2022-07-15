Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане

В Казахстане ожидается изменение тарифов на комунальные услуги. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"После январских событий в стране был введен мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги для населения на 180 дней. Тогда были скорректированы тарифы более 100 субъектов естественных монополий, что позволило сэкономить населению более 3,2 млрд тенге. На сегодняшний день мораторий завершен. Во втором полугодии ожидается изменение тарифов в пределах коридора инфляции текущего года", – заявил спикер.

Он отметил, что для обеспечения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, а также недопущения резкого роста тарифов на коммунальные услуги будут приняты следующие меры:

- контроль целевого использования средств;

- совершенствование механизмов жилищной помощи;

- индивидуальный подход к каждому региону с учетом текущей социально-экономической ситуации региона.