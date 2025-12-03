Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям

В этом году сезон гриппа и ОРВИ в столице начался раньше обычного. По данным медиков, пик заболеваемости пришелся на середину ноября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов
Ситуация находится под контролем, однако врачи напоминают гражданам о мерах безопасности. Как минимизировать риски заболевания, рассказала врач-педиатр городской поликлиники №2 Раушан Тектибаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Во время пика заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице врачи принимали по 50 – 60 детей в день. Сейчас показатель уже снизился, однако сезон еще не завершился.

«Дети заражали друг друга. В городе циркулируют и ОРВИ, и грипп. Если взять вирусную инфекцию, то болезнь протекает намного легче, температура подается жаропонижающим препаратам, а грипп протекает гораздо сложнее. Сопровождается высокой температурой, которую бывает трудно сбить. Ребенок ослабевает, наблюдается интоксикация. Присоединяется кашель, насморк», — перечислила врач.

Педиатр призвала родителей ни в коем случае не заниматься самолечением и при первых же симптомах обратиться к врачу.

«Нужно соблюдать постельный режим. Нужно обильное теплое питье – вода, компот, морс. Сладкие соки и газированные напитки лучше исключить на время. Нужно регулярно проветривать комнату, проводить влажную уборку помещения, не кутать ребенка. Думают озноб, что ему холодно и тепло его одевают и в итоге температура еще выше поднимается у него. Нельзя принимать одновременно разные жаропонижающие препараты. Если вы даете жаропонижающее, это не значит, что температура тела сразу же должна снизиться до 36,6 градусов. Если она снизилась на один-два градуса, это уже хорошо, это значит, что лекарство действует. При гриппе могут быть различные осложнения в виде отита, пневмонии, фарингита, тонзиллита и так далее. Может быть конъюнктивит, покраснение глаз, носовое кровотечение», — отметила она.

Еще одна ошибка родителей – начинать прием антибиотиков без назначения врача.
 
«Это ошибка – так как при гриппе и ОРВИ они не помогут — источником болезни являются вирусы и, условно говоря, там антибиотикам делать нечего. Мы их назначаем только в случае, если идут осложнения в виде отита или пневмонии. Но и в этом случае прием нужно начинать строго по назначению врача, с учетом возраста и веса ребенка и других индивидуальных параметров. Самостоятельно начинать их прием нельзя, потому что как и другие лекарства они имеют побочные действия. Они могут при неправильных дозах поражать печень, почки. Даже противовирусные лекарства нужно принимать только по назначению врача», — резюмировала Раушан Тектибаева.
 
