

Во время пика заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице врачи принимали по 50 – 60 детей в день. Сейчас показатель уже снизился, однако сезон еще не завершился.



«Дети заражали друг друга. В городе циркулируют и ОРВИ, и грипп. Если взять вирусную инфекцию, то болезнь протекает намного легче, температура подается жаропонижающим препаратам, а грипп протекает гораздо сложнее. Сопровождается высокой температурой, которую бывает трудно сбить. Ребенок ослабевает, наблюдается интоксикация. Присоединяется кашель, насморк», — перечислила врач.



Педиатр призвала родителей ни в коем случае не заниматься самолечением и при первых же симптомах обратиться к врачу.



«Нужно соблюдать постельный режим. Нужно обильное теплое питье – вода, компот, морс. Сладкие соки и газированные напитки лучше исключить на время. Нужно регулярно проветривать комнату, проводить влажную уборку помещения, не кутать ребенка. Думают озноб, что ему холодно и тепло его одевают и в итоге температура еще выше поднимается у него. Нельзя принимать одновременно разные жаропонижающие препараты. Если вы даете жаропонижающее, это не значит, что температура тела сразу же должна снизиться до 36,6 градусов. Если она снизилась на один-два градуса, это уже хорошо, это значит, что лекарство действует. При гриппе могут быть различные осложнения в виде отита, пневмонии, фарингита, тонзиллита и так далее. Может быть конъюнктивит, покраснение глаз, носовое кровотечение», — отметила она.



Еще одна ошибка родителей – начинать прием антибиотиков без назначения врача.