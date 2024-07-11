Как меняется характер общественных дискуссий, рассказал госсоветник

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В ходе беседы Ерлан Карин высказался по ряду актуальных вопросов, волнующих население.

По его словам, общественные процессы в стране усложняются в силу объективных причин, в силу того, что расширяется общественное поле, появляются новые общественные группы, фигуры, которые привносят в сферу общественной политики новые темы, новую повестку, что приводит к некоторому усложнению.

Спикер считает, что в связи с этим меняется в какой-то степени характер общественных дискуссий и упомянул о «красных линиях».