Как меняется характер общественных дискуссий, рассказал госсоветник

Государственный советник РК Ерлан Карин дал эксклюзивное интервью программе «Бетпе бет» на телеканале 24.kz, сообщает Kazpravda.kz
В ходе беседы Ерлан Карин высказался по ряду актуальных вопросов, волнующих население.
По его словам, общественные процессы в стране усложняются в силу объективных причин, в силу того, что расширяется общественное поле, появляются новые общественные группы, фигуры, которые привносят в сферу общественной политики новые темы, новую повестку, что приводит к некоторому усложнению.
Спикер считает, что в связи с этим меняется в какой-то степени характер общественных дискуссий и упомянул о «красных линиях».
«Я призвал участников общественного поля, блогеров, представителей СМИ, гражданских активистов, экспертов и так далее следовать определенным нормам публичного поведения. В частности, по ряду некоторых вопросов, которые могут иметь широкий общественный резонанс, быть более сдержанными в дискуссиях, менее эмоциональными, взвешенными. Некоторые журналисты, эксперты, невнимательно прочитав статью, подхватили тезис, что, дескать, власть пытается ввести новые правила цензуры или ограничивать дискуссии в стране», – подытожил Ерлан Карин.