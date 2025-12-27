Как меняется сфера туризма

Итоги года
Аскар Султан

В уходящем году сфера туризма в Казахстане перешла к этапу глубокой структурной трансформации, сочетая масштабные инфраструктурные реформы с активным международным продвижением.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подводя итоги года, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов отметил, что ключевым вектором стала модернизация системы классификации гостиниц. «Внедрение обновленной системы позволит повысить качество гостиничных услуг, увеличить уровень удовлетворенности посетителей, усилить привлекательность республики как туристического направления», – подчеркнул глава ведомства.

Новые правила, направленные на повышение качества услуг и удовлетворенности гостей, уже рассматриваются в Мажилисе Парламента.

Эта реформа стала своевременным ответом на растущий мировой интерес к Казахстану. Напомним, что в уходящем году Алматы был включен в список топ-направлений по версии CNN Travel и Bloomberg, а сам Казахстан вошел в престижный рейтинг Best in Travel 2025 от Lonely Planet. Глобальный охват обеспечили и совместные медиапроекты с Amazon Prime, M6 и CCTV4, которые открыли туристический потенциал страны многомиллионной зарубежной аудитории.

Параллельно с имиджевой работой в 2025 году была проведена инвентаризация восьми ключевых курортных зон, что позволило разработать дорожную карту их развития до 2028 года. Особое внимание уделено Щучинско-Боровской зоне и Мангистау: утвержденные комплексные планы предусмат­ривают системную модернизацию инфраструктуры, логистики и безопасности.

Отрасль демонстрирует высокую привлекательность для капитала: объем инвестиций за 10 месяцев вырос на 38,1%, достигнув 923 млрд тенге. На сегодняшний день в 20 регионах страны одновременно реализуются 147 инфраструктурных проектов, что подтверждает доверие частных инвесторов к выбранному государством курсу.

Укрепление материальной базы и сервиса напрямую отразилось на турпотоке. По данным ведомства, в стране функционируют 4 499 объектов размещения с единовременной вместимостью свыше 243,5 тыс. койко-мест. Их деятельность принесла совокупный доход в размере 268 млрд тенге. За три квартала 2025 года Казахстан посетили 12,1 млн иностранных граж­дан, из которых 8,6 млн – это классические туристы с пребыванием более суток.

Внутренний туризм также демонстрирует стабильный рост: услугами средств размещения воспользовались 6,7 млн соотечественников.

#Спорт #итоги #туризм #Ербол Мырзабосынов

