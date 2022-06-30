Как министру несладко пришлось

Конфуз случился с главой МСХ на пленарном заседании Мажилиса. Министра депутаты вызвали, чтобы заслушать ответ на запрос о том, почему господдержка АПК не дает стабильных результатов. Министр зачитал ответ на запрос главы Правительства. Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в недоумении высказался: читать депутаты умеют и сами, а такие ответы не добавляют доверия отдельным министрам. Мажилисмены, в частности, попросили ответить, почему в стране сложилась известная ситуация с сахаром. Ответом они остались неудовлетворены.

Депутат Альберт Рау напомнил, что в запросе мажилисмены указали Правительству на необходимость обеспечить поставленные предвыборной программой партии «AMANAT» задачи по полному самообеспечению молочными и мясными продуктами, куриным мясом, яблоками через усиление мер государственной поддержки импортозависимых секторов АПК.

– Ответ Правительства, подготовленный Минсельхозом, не устраивает ни нас, ни, конечно, крестьян. По-прежнему продолжаются эксперименты новаторов из МСХ. Часто аграрии спрашивают: эти специалисты вообще в ауле жили, работали? (…) Таким образом, в ответе на наш депутатский запрос мы не получили внятную информацию о том, что дальше будет в господдержке АПК. При этом ответов ждут не только депутаты, но и сельхозтоваропроизводители, – сказал Альберт Рау.

В частности, сельхозники ждут, когда же государство рассчитается с ними по 12 млрд тенге инвестиционных субсидий. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев заверил, что уже в этом году все долги будут погашены.

– Долги возникают из-за того, что мы не можем спрогнозировать и денег достаточно не закладываем. Но в этом году дополнительно к тому, что было заложено, по поручению Главы государства сельскому хозяйству выделили 298 миллиардов тенге. Из них 139 миллиардов тенге выделено на систему субсидирования. И вот по инвестсубсидиям, допустим, по удешевлению кредитов и лизингу мы дополнительно очень большие средства добавляем. В этом году полностью все долги будут выплачены. И на следующий год мы закладываем достаточные средства в бюджет, – заверил министр.

Депутат Дюсембай Турганов попросил главу МСХ рассказать, что в стране происходит с сахаром и почему до сих пор не решен вопрос строительства сахарного завода.

Пространный ответ главы МСХ о том, что сахарная свекла требует огромных вложений, начиная с семян, пестицидов и орошения, из-за чего фермеры не рискуют ее сеять, депутатов не удовлетворил. Он и не мог удовлетворить с учетом того, что сахар сегодня в магазинах отпускают по одному килограмму на руки, а цена доходит до 900 тенге за кило. А ведь еще на заре независимости, как напомнил сам Ербол Карашукеев, в Казахстане сеяли до 80 тыс. га сахарной свеклы.

– Это очень сложная культура, и она предполагает высокую затратность. Если мы возьмем Алматинскую область, там основные посевы сахарной свеклы орошаются за счет талых горных вод, в Жамбылской области – за счет трансграничных рек, и там ощущается недостаток. Помните, в Алматинской области 100 гектаров пропало из-за того, что талых вод меньше оказалось, фермеры испугались и начали сокращать посевы сахарной свек­лы. Вопрос обеспечения сахаром комплексный – здесь нужна устойчивая система субсидирования. Я, как глава МСХ, не смогу обещать, что мы в ближайшие 2–3 года закроем потребность в 550 тысяч тонн, но у нас есть возможности. Мы рассматриваем Павлодарскую область, где есть канал Иртыш – Караганда, есть возможность выделения более 20 тысяч гектаров под сахарную свеклу, мы уже с 2–3 инвесторами встретились, вопрос упирается в большую стоимость завода, это вопрос 150–200 миллиардов тенге, – сказал министр.

Призвав на помощь лаконичность после замечания депутатов о том, что ответ главы МСХ не раскрывает причин, по которым страна столкнулась с проблемами с сахаром, Ербол Карашукеев резюмировал:

– Причины две. Мы не можем обеспечить достаточно воды в Алматинской области, так как Казгидромет сообщил, что талых вод будет меньше, фермеры испугались и меньше посеяли. Вторая причина – высокая стоимость производства сахарной свеклы, и фермеры не были уверены, что получат необходимый уровень субсидий, – сказал он.

Депутат Ерлан Барлыбаев напомнил, что еще год назад Глава государства поручил Правительству и холдингу «Байтерек» привести политику субсидирования сельского хозяйства в соответствие с промышленной политикой государства, но новых правил субсидирования так и не появилось.

– Таким образом, можно констатировать, что поручение Главы государства не выполнено. Министерство сельского хозяйства продолжает работать по старой системе субсидирования, которая подразумевает, что министерство ограничивается только перечислением трансфертов общего характера. Кроме того, не просчитывается эффективность самих субсидий, то есть какой результат они дают на выходе, – сказал депутат.

Одним из поручений Главы государства, напомнил депутат, было развитие экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции глубокой переработки. В то же время приказом министра было введено квотирование семян масличных культур и переработанной продукции.

– Если квотирование семян масличных культур еще можно как-то оправдать, хотя это не рыночная и коррупционная мера, то решение по ограничению вывоза готовой продукции считаем ошибочным. При этом депутаты неоднократно предлагали решить данную проблему посредством таможенных пошлин. В ходе посещения предприятий по переработке масличных культур во время выездов в регионы мы наблюдали такую ситуацию, что производители не могут реализовать свою продукцию в полном объеме ввиду действующих на данный момент ограничений на экспорт, – сказал депутат.

Ответ министра сельского хозяйства на депутатский запрос был принят к сведению.

Согласно повестке, Мажилис одобрил в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс по вопросам усиления административной ответственности за экологические нарушения. Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, предлагается увеличить размер штрафов за деяния, совершенные на особо охраняемой природной территории, за уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами. Кроме того, незаконная добыча недр переведена из разряда уголовных проступков в преступление, и ужесточена санкция путем внедрения меры наказания в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Также снижен порог причиняемого размера ущерба для образования состава уголовного правонарушения, то есть с крупного размера до значительного ущерба. Так, предлагается предусмотреть более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории.

Министр отметил, что принятие законов об усилении ответственности за экологические нарушения имеет важное значение для сохранения национальных природных богатств, уникальных экосистем и мест обитания животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения. Он уверен, что поправки будут дисциплинировать пользователей, а также в долгосрочной перспективе будут способствовать сохранению биологического разнообразия. Правда, этот тезис мало вяжется с тем, что сказал глава Минэкологии в кулуарах журналистам, а именно: порядка 80 тыс. голов сайгаков планируется к отстрелу.

– Биообоснование закончено, ученые говорят, что есть необходимость регулирования чис­ленности поголовья сайгаков, это будет уральская популяция. Если сейчас эта популяция насчитывает чуть более 800 тысяч голов, то регулированию подлежит около 10%. Это 80 тысяч голов, – сказал Сериккали Брекешев.

Судя по всему, владельцам земель – тем самым латифундистам сайгак очень сильно помешал…

Во втором чтении Мажилис одобрил законопроект по вопросам племенного животноводства. В частности, регламентированы положения по проведению геномной оценки и молекулярно-генетической оценки животных, что повысит прогресс селекции по основным хозяйственно полезным признакам животных.

Подводя итоги пленарного заседания и сессии в целом, председатель Мажилиса обозначил некоторые результаты работы Мажилиса во второй сессии. Основные приоритеты деятельности палаты вытекали из Пос­ланий Президента страны и Общенационального плана по их реализации. Масштабная президентская программа политической модернизации задала особый импульс работе всего депутатского корпуса.

Одобренные законопроекты в первую очередь направлены на реализацию поручений Главы государства. В их числе законы об омбудсмене, амнистии, по воп­росам отмены смертной казни, проведению выборов, рес­публиканского референдума, развитию политических партий, совершенствованию судебной системы и повышению статуса судей, внедрению трехзвенной модели уголовно-процессуального законодательства, прохож­дения правоохранительной службы.

Особое внимание было акцентировано на вопросах социальной сферы, таких как социальная защита отдельных категорий граждан, обеспечение жилищем военнослужащих и сотрудников специальных госорганов, финансирование научной сферы. Широкий круг задач экономичес­кого характера урегулирован в законах по вопросам развития биржевой торговли, конкуренции, промышленной политики, государственного управления, внедрения новой регуляторной политики, снижения уровня стрессовых активов и поправок в Налоговый кодекс.

По словам Ерлана Кошанова, в текущей сессии дальнейшее развитие получили механизмы парламентского контроля. Он также особо отметил выездную работу депутатов, в том числе в поддержку республиканского референдума по поправкам в Конституцию. Высокую результативность, по мнению Председателя Мажилиса, показала практика обобщения обращений граждан и направления их в Правительство.

Новым механизмом оперативного реагирования на проблемы населения стала Общественная приемная Мажилиса. Для обеспечения взаимодействия между палатой и гражданским обществом создана Общественная палата. Кроме того, спикер объявил о предстоящем выезде депутатов в регионы для встреч с населением в период парламентских каникул, которые должны пройти в формате открытого диалога.